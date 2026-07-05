McLaren W1 nu este doar un P1 mai nou

McLaren W1 a fost prezentat ca noul vârf tehnologic al mărcii britanice și continuă linia începută de McLaren F1 în anii 90 și de McLaren P1 în 2013. Este un hypercar hibrid, dar nu în sensul de mașină eficientă pentru oraș, ci în sensul de tehnologie electrică folosită pentru performanță.

Sistemul de propulsie combină un V8 twin-turbo de 4,0 litri cu un motor electric. Puterea totală este de 1.258 CP, iar cuplul ajunge la 988 lb-ft, adică aproximativ 1.340 Nm. Mașina are tracțiune spate, ceea ce face cifrele și mai spectaculoase: 0-100 km/h în 2,7 secunde, 0-200 km/h în 5,8 secunde și viteză maximă limitată electronic la 350 km/h.

Prețul pornește de la aproximativ 2,1 milioane de dolari, adică aproape 10 milioane de lei înainte de opțiuni și taxe. Oricum, discuția este teoretică: McLaren produce doar 399 de exemplare, iar toate sunt deja alocate clienților.

Curiozitatea: modul Race este blocat pe șosea

Partea cea mai interesantă la W1 nu este doar cât de rapidă este, ci ce se întâmplă când activezi modul Race.

În acel moment, mașina coboară cu 37 mm pe față și 17 mm pe spate, suspensia se rigidizează, iar aerodinamica activă se transformă complet. Aripa spate McLaren Active Long Tail se poate extinde cu până la 300 mm, iar pachetul aerodinamic poate genera până la 1.000 kg de apăsare la sol.

Dar modul Race nu este legal pentru drumurile publice. Potrivit duPont Registry, sistemul este geo-locked: mașina știe unde se află, iar dacă nu ești pe circuit, nu te lasă să selectezi treapta și să pleci în acel mod.

Practic, poți să arăți prietenilor cum se ridică, se lasă și se transformă mașina, dar nu poți folosi modul Race pe bulevard. Este una dintre cele mai bune demonstrații că W1 este o mașină legală de stradă doar până la un punct. În forma ei maximă, devine o armă de circuit.

De ce a fost nevoie de blocarea modului Race

La multe mașini sport, modul Track sau Race schimbă răspunsul accelerației, cutia, suspensia și controlul tracțiunii. La McLaren W1, schimbarea este mult mai radicală. Nu vorbim doar despre o hartă de motor mai agresivă, ci despre o mașină care își schimbă garda la sol, fluxul de aer și comportamentul aerodinamic.

Top Gear notează că W1 folosește efect de sol complet, o soluție extrem de rară pe o mașină legală de drum. Până acum, cel mai cunoscut exemplu similar a fost Aston Martin Valkyrie. Asta înseamnă că mașina nu se bazează doar pe aripi vizibile, ci și pe aerul care trece pe sub caroserie pentru a o „lipi” de asfalt.

Pe circuit, toate aceste lucruri au sens. Pe drum public, cu denivelări, limitatoare de viteză, guri de canal, borduri și trafic normal, un mod atât de jos și agresiv poate deveni inutil sau chiar periculos. De aici și logica blocării prin GPS.

W1 este legal de stradă, dar gândit ca o mașină de circuit

McLaren spune că W1 este cel mai rapid model de stradă al său pe tur de circuit și cel mai rapid McLaren legal de drum la accelerație. Dar filosofia este diferită de multe hypercaruri moderne.

Ferrari F80, de exemplu, folosește tracțiune integrală și motoare electrice pe puntea față. W1 rămâne cu tracțiune spate și direcție hidraulică, tocmai pentru senzație și feedback. Road & Track a remarcat că W1 nu are nici torque vectoring electric pe față, nici direcție electrică, nici suspensie complet activă, alegeri făcute inclusiv pentru greutate și senzație de condus.

Asta îl face interesant. Într-o lume în care multe hypercaruri devin tot mai digitale, W1 încearcă să fie extrem de tehnologic, dar fără să ascundă complet șoferul în spatele sistemelor.

De ce contează W1 pentru industria auto

W1 vine într-un moment important pentru McLaren. Marca a trecut prin ani complicați financiar, schimbări de acționariat și presiune mare din partea Ferrari, Porsche, Aston Martin, Bugatti și Koenigsegg. Un model ca W1 nu este doar o mașină scumpă pentru colecționari, ci o declarație de forță tehnologică.

Autocar scria că planurile McLaren pentru următorii ani sunt legate inclusiv de startul livrărilor W1 în această vară. Cu alte cuvinte, W1 nu este doar succesorul P1, ci și mașina cu care McLaren încearcă să arate că încă poate produce un hypercar de referință.

Iar ideea unui mod Race blocat pe șosea spune foarte mult despre direcția industriei. Mașinile de performanță devin atât de rapide și atât de specializate încât producătorii încep să limiteze software ce poate fi folosit pe drumurile publice. Nu pentru că nu ar putea tehnic, ci pentru că performanța a depășit de mult ce are sens pe stradă.

McLaren W1 rămâne o mașină legală de drum. Dar adevărata ei formă, cea în care coboară, deschide aerodinamica și produce apăsare de mașină de curse, este rezervată circuitului. Iar asta poate fi cea mai cool parte la ea.