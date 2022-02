Viața cu trei copii nu este deloc ușoară, însă Alina și Ilan Laufer sunt mai fericiți ca niciodată. Chiar dacă nu mai au timp pentru ei, așa cum se întâmpla în urmă cu ceva vreme, aceștia se bucură de momentele petrecute alături de copii. Alina și Ilan Laufer își cresc singur copiii, fără ajutorul unei bone.

„Într-adevăr, eu şi Ilan nu mai avem timp pentru noi doi, suntem numai cu copiii, în permanenţă, dar încercăm. Am reuşit de curând să furăm o zi la schi, împreună cu Karina, ne-am dus în Poiana Braşov şi am avut o zi minunată. Chiar şi o zi dacă este, ne ajunge, bine, nu doar noi doi, cu Kari, pentru că şi ea are nevoie de atenţie. Şi ne întrebăm aşa uneori cum ar fi să putem să mergem la film sau să ieşim în oraş, însă deocamdată nu prea ne iese, este zero timpul nostru. Putem doar după ce culcăm copiii să ne uităm la televizor împreună, să stăm de vorbă, asta ne place cel mai mult, să stăm să povestim”, a declarat Alina Laufer pentru Click!.

Alina Laufer este o mamă extrem de implicată

Fosta soție a lui Jorge este mamă full time, dar are și o rubrică de gătit la Kanal D, unde merge cu mare plăcere. Alina Laufer recunoaște că uneori este foarte obosită și că programul ei este foarte încărcat.

„Ce pot să zic despre viaţa mea decât că e foarte aglomerată. Am un program foarte încărcat, am grijă de cei mici non-stop, de dimineaţă până seara, de seara până dimineaţa. Sunt zile în care sunt epuizată, dar mă uit la ei şi atunci mă încarc cu energie. Îi scot afară, le fac de mâncare, acum tocmai ce le-am făcut o supică de linte. Încerc să le gătesc mai variat, cu ingrediente cât mai sănătoase, ei papă foarte bine, nu sunt mofturoşi la mâncare, am mare noroc. Se mai trezesc încă noaptea şi de aceea eu sunt destul de obosită, însă sper să nu mai continue mult acest obicei. Slavă Domnului, sunt sănătoşi. Aştept cu nerăbdare ziua în care îi voi da la creşă, pentru că o să urmeze şi această zi. Atunci voi fi liberă, măcar în prima parte a zilei să am şi eu alte preocupări decât să îngrijesc bebeii”, a mai spus Alina Laufer pentru sursa mai sus menționată.

