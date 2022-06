„Trebuie să recunosc, să fiu sinceră până la capăt, că am o relație complicată cu sportul, după ce m-am retras din activitate. Deși auzisem, la rândul meu, că foarte mulți sportivi, după ce s-au retras din activitate, au avut nevoie de o perioadă așa să decanteze mai mult. Recunosc, cu puțină rușine, că abia acum a început să se îmbunătățească relația mea cu sportul.

Am rămas tot în sport pe parte administrativă și este o provocare mult mai mare decât am avut vreodată parte pe planșa de scrimă. Îmi dau seama ce înseamnă sportul de cealaltă parte a baricadei și am de învățat.

Îmi dau seama acum cât am de învățat, așa cum s-a întâmplat pe planșa de scrimă, nu am devenit campion peste zi, așa și aici cu pași mici sper să încep să mișc lucrurile. Am intrat în echipa Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a declarat Ana Maria pentru revista VIVA!

„Pentru că efectiv nu am simțit nevoia să mai fac sport. Deși am amenajat în mansarda casei o zonă cu toate accesoriile posibile și imposibile și aveam toate condițiile, efectiv urcam acolo, stăteam câteva minute și îmi dădeam seama că efectiv nu pot să mă conving să încep antrenamentul.

Și asta a durat câteva luni bune, cred că efectiv corpul meu îmi spunea: gata! Stop! Am nevoie să mă odihnesc! După mai bine de 20 de ani, vreau să stau, efectiv să stau, pentru că niciodată până atunci nu i-am permis. Tot timpul aveam obiective de îndeplinit”, a mai adăugat sportiva.

