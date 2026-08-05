Primăria București adoptă măsuri pentru reducerea consumului de energie

Primăria Municipiului București adoptă măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică. Începând de astăzi, 5 august, se vor adopta regulile impuse în contextul crizei energetice declanșate la nivel național.

Decizia vine după o ședință condusă de primarul general Ciprian Ciucu, în care au fost discutate soluții cu marii consumatori de energie din subordinea municipalității. Reamintim că Guvernul a anunțat stare de alertă la nivel național, pe toată durata lunii august, în contextul crizei din energie.

Măsuri vor fi aplicate și pentru companiile din subordinea PMB: STB, Compania Municipală de Iluminat Public București, Termoenergetica, ADP București.

Ce măsuri se vor aplica la STB și Termoenergetica

Societatea de Transport București (STB) va evita încărcarea autobuzelor electrice între orele 19.30 și 23.00, va reduce iluminatul în hale și pe platformele de parcare, și va suspenda activitățile energointensive la schimbul II. De asemenea, aparatele de aer condiționat și alte echipamente vor fi deconectate pe timpul nopții.

Lista tuturor măsurilor care se vor aplica la STB:

Autobuzele electrice nu vor fi încărcate în intervalul 19.30 – 23.00;

Se reduc / suspendă spălările exterioare, lucrările cu aer comprimat la schimbul II;

Iluminatul pe platformele de parcare se pornește după ora 22.00;

Se restrâng activitățile de întreținere și mentenanță în intervalul 19.00 – 23.00, fiind reprogramate în afara acestui interval;

Iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat în intervalul 19.30 – 23.00;

Lumini stinse, aparate de aer condiționat închise, încărcătoare deconectate sunt alte măsuri care vor fi luate la STB, pe timpul nopții.

Compania Municipală Termoenergetica București va opri pompele de ridicare a presiunii, utilizând presiunea naturală din rețeaua de apă rece pentru asigurarea apei calde menajere. Activitatea echipamentelor de climatizare și iluminatul neesențial din sediile administrative vor fi reduse semnificativ.

Măsurile implementate la Termoenergetica:

Oprește pompele de ridicare a presiunii. Apa caldă menajeră va fi asigurată direct prin presiunea din rețeaua de apă rece;

Reduce / reprogramează funcționarea pompelor de recirculare și presiune;

Limitează funcționarea echipamentelor de climatizare în toate sediile administrative;

Oprește iluminatul neesențial.

Ce se întâmplă cu iluminatul public din București, în contextul crizei din energie

Compania Municipală de Iluminat Public București va diminua fluxul luminos al aparatelor LED cu 30%, utilizând sistemul de telegestiune.

„Reduce fluxul luminos cu circa 30% la aparatele LED integrate în sistemul de telegestiune. Schimbarea programului de aprindere ar necesita timp considerabil, atât contractual, cât și pentru reprogramarea software a punctelor de aprindere trifazate”, a mai transmis PMB, printr-un comunicat de presă.

Poliția Locală a Municipiului București notifică astăzi operatorii privați pentru oprirea panourilor digitale și iluminatului publicitar în intervalul 20.00 – 21.00, pe parcursul lunii august.

„Notifică azi operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și să sisteze iluminatul mijloacelor de publicitate în intervalul 20.00 – 21.00, pe tot parcursul lunii august”, se mai arată în comunicat.

Cum va fi redus consumul de energie în clădirile PMB și în parcuri

La sediul Primăriei Municipiului București, iluminatul ornamental și cel din lambriuri va fi oprit după programul de lucru, iar sistemele de răcire vor funcționa la capacitate redusă. Lista măsurilor aplicate în clădirile administrației publice din București:

Iluminatul ornamental de pe clădirea PMB și din curtea interioară va fi oprit pe toată durata nopților;

După programul de lucru, va fi oprit iluminatul din lambriurile de pe holuri;

Sistemul de răcire din clădire va fi redus, pentru toată luna august;

Renunțăm la încărcarea mașinilor electrice în intervalul critic și pe timp de noapte.

Administrația Domeniului Public va limita iluminatul în cimitire, crematorii și parcuri, menținând doar strictul necesar.

Măsurile vor fi aplicate și pentru cultură și asistență socială

Instituțiile culturale din subordinea PMB, precum teatrele și muzeele, vor sista iluminatul pe timpul nopții, optimizează utilizarea aparatelor de climatizare și vor deconecta echipamentele IT la finalul programului. Direcția Generală de Asistență Socială va reduce iluminatul administrativ și exterior, limitând utilizarea echipamentelor electronice și a climatizării.

În cursul nopții de luni spre marți, doar trei clădiri administrative din București au stins luminile

Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel către cetățeni, companii și instituții publice pentru reducerea voluntară a consumului de energie, în contextul crizei energetice actuale. Potrivit acestuia, eforturile colective dau deja rezultate, cu scăderi notabile ale consumului în orele de vârf, deși seara rămâne cea mai solicitantă perioadă pentru rețeaua energetică.

Libertatea a verificat, în cursul nopții dinspre luni spre marți, cum economisesc autoritățile și în ce clădiri administrative a fost redus iluminatul pe timpul nopții. Fotoreporterul Libertatea, Vlad Chirea, a mers prin București și a verificat sediile instituțiilor, dar și arterele principale din oraș:

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În urmăverificărilor realizate de Libertatea în noapte dintre 3 și 4 august, am descoperit că: sediul Guvernului, Ateneul Român și clădirile care adăpostesc Institutul Național de Statistică și Ministerul Justiției au oprit complet iluminatul pe timpul nopții. În schimb, alte instituții publice au menținut luminile aprinse, iar fântânile arteziene din oraș au continuat să funcționeze neîntrerupt.

Ili Bolojan a făcut apel la reducerea voluntară a consumului de energie

În contextul crizei energetice, Ilie Bolojan a cerut cetățenilor, companiilor și autorităților publice să adopte măsuri voluntare pentru limitarea consumului.

„De exemplu, față de alte ore ale zilei, în această dimineață am avut consumul în medie cu 200 MW mai scăzut”, a explicat premierul. El a subliniat că orele de presiune pentru rețea rămân cele din intervalul seral.

Autoritățile locale și instituțiile publice au fost, de asemenea, îndemnate să contribuie la efortul național prin reducerea consumului de electricitate. Bolojan a subliniat necesitatea limitării iluminatului arhitectural și a altor activități neesențiale între orele 21.00 și 23.00.

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