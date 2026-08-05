Cu ce a cucerit Kefalonia turiștii

Natura pare să fi fost deosebit de generoasă cu acest colț de paradis din vestul Greciei.

Ape de un albastru intens, plaje spectaculoase, peisaje montane, lacuri subterane, sate autentice și o istorie încărcată de legende au transformat Kefalonia în câștigătoarea titlului de cea mai frumoasă insulă a Greciei pentru vacanța din 2026. Cei care revin aici an de an spun că distincția nu îi surprinde și că insula este una dintre cele mai bune alegeri pentru concediu în orice sezon estival.

Numele insulei este explicat prin două variante. Una are legătură cu forma sa, care amintește de un cap – „kefali” în limba greacă înseamnă „cap”. Cealaltă provine din mitologia greacă și spune că insula a fost numită după Kefalos, fiul zeului Hermes, care ar fi primit acest teritoriu drept răsplată după războiul împotriva Tebei. Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, mulți turiști au descoperit frumusețea Kefaloniei după lansarea filmului „Mandolina căpitanului Corelli”, cu Nicolas Cage și Penelope Cruz.

Destinația a fost aleasă acum drept cea mai apreciată insulă grecească în cadrul unui sondaj organizat de platforma de turism Which? Travel. Mii de turiști au evaluat cele mai populare destinații din Grecia în funcție de plaje, atracții turistice, natură, gastronomie și raportul dintre preț și calitate. Cea mai mare dintre Insulele Ionice s-a clasat pe primul loc.

Sate colorate și plaje spectaculoase

Kefalonia are o suprafață de 781 de kilometri pătrați, aproximativ 50 de kilometri lungime și 30 de kilometri lățime. Cel mai înalt punct al insulei este vârful Enos, care atinge 1.628 de metri și este cel mai înalt din întreaga regiune a Insulelor Ionice.

Capitala este Argostoli, principalul port al insulei. Una dintre cele mai cunoscute atracții este Farul Sfântul Teodor, construit la începutul secolului al XIX-lea pe o peninsulă stâncoasă și înconjurat de 20 de coloane dorice elegante.

Insula oferă peste 250 de kilometri de coastă, cu plaje spectaculoase, golfuri ascunse, peșteri marine, vegetație mediteraneană bogată și sate cu case colorate, care completează peisajul tipic al Mării Ionice.

Urme ale Greciei antice și legende despre Ulise

Istoria Kefaloniei este la fel de bogată ca peisajele sale.

La aproximativ trei kilometri de Argostoli se află situl arheologic Krani, unde pot fi admirate vestigiile așa-numitelor Ziduri Ciclopice. Dimensiunea impresionantă a blocurilor de piatră i-a făcut pe locuitorii din vechime să creadă că acestea au fost ridicate de ciclopii din mitologia greacă. Merită vizitate și ruinele acropolei din Sami, necropola miceniană din Mazarakata și cimitirul roman din Fiskardo.

Interes prezintă și mormântul descoperit în Canata, unde au fost găsite bijuterii din aur și relicve aparținând unei persoane importante. Mult timp s-a crezut că acesta ar putea fi locul de odihnă al lui Ulise, eroul războiului troian și regele insulei Ithaca, aflată în apropiere.

Delfini, țestoase, peșteri și lacuri subterane

Kefalonia este considerată una dintre cele mai bine conservate destinații naturale din Grecia. Deși are aproape 40.000 de locuitori permanenți, mediul natural rămâne foarte bine protejat.

În larg pot fi observați frecvent delfini, iar pe plajele din apropierea Argostoli și Skala ajung adesea țestoasele marine Caretta caretta, cunoscute pentru faptul că au nevoie de ape curate și plaje liniștite pentru depunerea ouălor. Pentru turiștii pasionați de natură și aventură, interiorul insulei oferă trasee către biserici vechi, peșteri, lacuri subterane, văi verzi și păduri dese.

Kefalonia are nu mai puțin de 365 de localități, între care cele mai cunoscute sunt Sami, Fiskardo și Skala.

Fiskardo este unul dintre puținele orașe care au scăpat aproape intacte după cutremurul devastator din 1953. Clădirile și-au păstrat arhitectura tradițională, iar străduțele cu vile elegante și acoperișuri din țiglă roșie oferă o imagine autentică a insulei. În satele de munte, vizitatorii pot degusta vinul alb Robola, produs dintr-un soi local de struguri cu arome citrice. Bucătăria locală include preparate precum iepure în sos, kreatopita – plăcinta tradițională cu carne de vită sau miel –, pui marinat gătit în vase de lut, dar și deserturi precum mandoles, pasteli cu miere sau galaktoboureko.

Plajele care au făcut celebră insula

Principalul atu al Kefaloniei rămân plajele.

Myrtos, situată în partea de nord a insulei, este considerată una dintre cele mai frumoase plaje din Europa. Nisipul alb, apa turcoaz și golfurile stâncoase creează unul dintre cele mai fotografiate peisaje din Grecia. În estul insulei, aproape de peștera Drogarati și lacul subteran Melissani, se află plaja Antisamos, înconjurată de vegetație luxuriantă.

Peninsula Lassi găzduiește mai multe plaje cu nisip auriu, apreciate atât pentru frumusețea lor, cât și pentru numeroasele activități sportive disponibile.

Tot în Lassi se află Mănăstirea Sfântului Gherasim, unde sunt păstrate moaștele sfântului protector al insulei, una dintre cele mai importante atracții religioase din Kefalonia. Pe lângă plaje, insula ascunde numeroase peșteri, râuri subterane și golfuri spectaculoase, motive pentru care mulți turiști consideră că o singură vacanță nu este suficientă pentru a descoperi toate frumusețile acestui colț al Greciei.

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