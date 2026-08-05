Criza din Secția de Terapie Intensivă Neonatală de la Sp. M. Curie: Pierderi de personal și număr redus de paturi

Decizia de deblocare a posturilor vacante la acest spital vine pe fondul unei situații critice, din cauza crizei acute de personal. În spațiul public au apărut informații conform cărora 8 posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie” au fost deblocate.

„Nu mai sunt minus 8 asistenți, sunt minus 9 sau minus 10. 20% din asistentele noastre au dispărut de aici și nu am putut să angajăm nimic din noiembrie anul trecut. Iar noi am redus cu 20% numărul de locuri”, a avertizat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Reducerea numărului de paturi din cauza imposibilității de a asigura asistența medicală necesară a pus o presiune uriașă pe întreaga rețea națională, ducând la liste lungi de așteptare și la necesitatea de a transfera temporar unii bebeluși aflați în stare critică.

De la deblocarea unui post la concursul propriu-zis, o procedură de durată

Publicarea anunțurilor de concurs nu se face peste noapte. Înainte de proba scrisă și cea practică, spitalul trebuie să parcurgă un lung circuit birocratic.

„Scoaterea la concurs înseamnă că sunt publicate în ziar posturile. Nici vorbă deocamdată. Încercăm să le scoatem la concurs, să identificăm în spital secțiile și o să publicăm, o să cerem la Ministerul Sănătății. Durează foarte mult, luni de zile”, a explicat medicul.

Conducerea spitalului estimează că întreaga procedură, de la identificarea locurilor până la susținerea examenelor, va dura între 4 luni și un an de zile. Angajările se vor face treptat, pe măsură ce se vor debloca și organiza restul etapelor.

„Noi credem că între 4-6 luni și un an durează să aducem cele 10 asistente medicale. Vom da drumul la locuri pe măsura angajării asistentelor. Avem 3, mai punem un loc. Avem încă 3, încă 2, 3. Exact așa vom face,” a spus dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Exigențe mari la selecție: „Nu este ca la o bandă de producție”

Chiar dacă absolvenții școlilor postliceale sanitare se arată interesați să lucreze în sistemul public, găsirea unor cadre medicale pregătite pentru rigorile Terapiei Intensive Neonatale este o provocare. Medicul subliniază că nu se pot face compromisuri când vine vorba de viața unor nou-născuți de doar câteva sute de grame.

Criteriile pe care spitalul le urmărește la candidați sunt stricte:

Un statut moral bun și o dorință reală de muncă .

. Disponibilitatea de a învăța și de a-și construi o carieră pe termen lung .

. Atenție extremă la detalii și igienă , esențiale pentru prevenirea infecțiilor la pacienții vulnerabili.

, esențiale pentru prevenirea infecțiilor la pacienții vulnerabili. Integrarea propriu-zisă a unui asistent medical într-o secție de Terapie Intensivă Neonatală necesită ani de pregătire.

„Unei asistente medicale îi trebuie 10 ani de zile să o lași singură cu pacientul. Vorbim de pacienți foarte critici, cu tratamente complicate și mașinării peste ei. Cei noi vin, stau lângă o asistentă cu experiență și primesc ordine simple: dă-mi un termometru, dă-mi cutare. Ei nu sunt autonomi”, a explicat dr. Cîrstoveanu, spunând că deblocarea posturilor la acest spital, făcută recent de Guvern printr-un Memorandum reprezintă o gură de oxigen, când ești în agonie.

Condițiile de salarizare la Spitalul M. Curie pentru viitorii asistenți medicali

În privința veniturilor, spitalul oferă un cadru de salarizare clar și reglementat. Odată cu parcurgerea etapelor de dezvoltare profesională, o asistentă medicală poate ajunge la un salariu net cuprins între 6.000 și 6.500 de lei, a explicat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Slodowska Curie”, Daniel Buzatu, a mărturisit pentru Libertatea că a mai vorbit cu colegii săi și că sunt situații destul de grele și în alte spitale de stat din România. ,,Nu credeți că la noi s-a rezolvat totul așa, printr-o simplă bifă.”

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