Criza din Secția de Terapie Intensivă Neonatală de la Sp. M. Curie: Pierderi de personal și număr redus de paturi

Decizia de deblocare a posturilor vacante la acest spital vine pe fondul unei situații critice, din cauza crizei acute de personal. În spațiul public au apărut informații conform cărora 8 posturi la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M. S. Curie” au fost deblocate.

„Nu mai sunt minus 8 asistenți, sunt minus 9 sau minus 10. 20% din asistentele noastre au dispărut de aici și nu am putut să angajăm nimic din noiembrie anul trecut. Iar noi am redus cu 20% numărul de locuri”, a avertizat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Reducerea numărului de paturi din cauza imposibilității de a asigura asistența medicală necesară a pus o presiune uriașă pe întreaga rețea națională, ducând la liste lungi de așteptare și la necesitatea de a transfera temporar unii bebeluși aflați în stare critică.

De la deblocarea unui post la concursul propriu-zis, o procedură de durată

Publicarea anunțurilor de concurs nu se face peste noapte. Înainte de proba scrisă și cea practică, spitalul trebuie să parcurgă un lung circuit birocratic.

„Scoaterea la concurs înseamnă că sunt publicate în ziar posturile. Nici vorbă deocamdată. Încercăm să le scoatem la concurs, să identificăm în spital secțiile și o să publicăm, o să cerem la Ministerul Sănătății. Durează foarte mult, luni de zile”, a explicat medicul.

Conducerea spitalului estimează că întreaga procedură, de la identificarea locurilor până la susținerea examenelor, va dura între 4 luni și un an de zile. Angajările se vor face treptat, pe măsură ce se vor debloca și organiza restul etapelor.

„Noi credem că între 4-6 luni și un an durează să aducem cele 10 asistente medicale. Vom da drumul la locuri pe măsura angajării asistentelor. Avem 3, mai punem un loc. Avem încă 3, încă 2, 3. Exact așa vom face,” a spus dr. Cătălin Cîrstoveanu. 

Exigențe mari la selecție: „Nu este ca la o bandă de producție”

Chiar dacă absolvenții școlilor postliceale sanitare se arată interesați să lucreze în sistemul public, găsirea unor cadre medicale pregătite pentru rigorile Terapiei Intensive Neonatale este o provocare. Medicul subliniază că nu se pot face compromisuri când vine vorba de viața unor nou-născuți de doar câteva sute de grame.

Criteriile pe care spitalul le urmărește la candidați sunt stricte:

  • Un statut moral bun și o dorință reală de muncă.
  • Disponibilitatea de a învăța și de a-și construi o carieră pe termen lung.
  • Atenție extremă la detalii și igienă, esențiale pentru prevenirea infecțiilor la pacienții vulnerabili.
  • Integrarea propriu-zisă a unui asistent medical într-o secție de Terapie Intensivă Neonatală necesită ani de pregătire.
  • „Unei asistente medicale îi trebuie 10 ani de zile să o lași singură cu pacientul. Vorbim de pacienți foarte critici, cu tratamente complicate și mașinării peste ei. Cei noi vin, stau lângă o asistentă cu experiență și primesc ordine simple: dă-mi un termometru, dă-mi cutare. Ei nu sunt autonomi”, a explicat dr. Cîrstoveanu, spunând că deblocarea posturilor la acest spital, făcută recent de Guvern printr-un Memorandum reprezintă o gură de oxigen, când ești în agonie.

Condițiile de salarizare la Spitalul M. Curie pentru viitorii asistenți medicali 

În privința veniturilor, spitalul oferă un cadru de salarizare clar și reglementat. Odată cu parcurgerea etapelor de dezvoltare profesională, o asistentă medicală poate ajunge la un salariu net cuprins între 6.000 și 6.500 de lei, a explicat dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Slodowska Curie”, Daniel Buzatu, a mărturisit pentru Libertatea că a mai vorbit cu colegii săi și că sunt situații destul de grele și în alte spitale de stat din România. ,,Nu credeți că la noi s-a rezolvat totul așa, printr-o simplă bifă.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Viva.ro
E breaking news-ul începutului de lună, dragi români! S-a întâmplat acum câteva minute și multor cetățeni nici nu le vine să creadă. Fără ezitare, cu un ton imperativ, Traian Băsescu a făcut anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se aștepta. Și cu atât mai puțin susținătorii lui Ilie Bolojan! Ce a spus fostul președinte al României
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
Unica.ro
Ultima oră / Toți românii trebuie să știe! Decizie majoră în supermarketurile din toată țara! Ce urmează să se întâmple în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.RO
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
GSP.RO
„Jucăriile mele” » Cristiano Ronaldo și-a prezentat bolizii de 25 de milioane de euro
Parteneri
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e oficial! Ce salariu are Mirabela Grădinaru, dar asta nu e tot! Surpriza uriașă din declarația de avere! Da, scrie negru pe alb! O cheamă…
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
Avantaje.ro
Îl știi pe uriașul actor? A dat cu piciorul unui mariaj de 38 de ani pentru femeia din imagine. S-a căsătorit imediat după divorț și e amorezat-lulea la 76 de ani. Fosta lui soție e distrusă
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix
Tvmania.ro
„Mihaela Rădulescu, mărturisire șocantă: «Am primit cenușa lui într-o cutie!» Ce s-a întâmplat după moartea lui Felix

Știri România

Parteneri
Criza de pe Dunăre este abia la început: „Fenomenul poate deveni recurent, nu se poate estima când debitul va crește la loc”
Adevarul.ro
Criza de pe Dunăre este abia la început: „Fenomenul poate deveni recurent, nu se poate estima când debitul va crește la loc”
„Se știe că Tănase e mai acid în declarații”. Dezvăluiri despre relația dintre căpitan și Marius Baciu la FCSB
Fanatik.ro
„Se știe că Tănase e mai acid în declarații”. Dezvăluiri despre relația dintre căpitan și Marius Baciu la FCSB
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Financiarul.ro
Legea 360/2023 schimbă regulile de pensionare
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
TVMania.ro
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
A pornit o afacere din dormitorul bunicii şi face 100.000 $ pe lună. Noul trend printre tineri 
ObservatorNews.ro
A pornit o afacere din dormitorul bunicii şi face 100.000 $ pe lună. Noul trend printre tineri 
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce mesaj i-a lăsat Tudor Chirilă lui Nicușor Dan, direct pe Facebook! 2400 de oameni i-au dat like lui Tudor! “Sunt curios cine vă…”. Continuarea e șah mat
Parteneri
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
GSP.ro
Legendarul portar Dida a șocat la înmormântarea lui Franco Baresi » Detaliul care a atras atenția
A treia oară e cu noroc? Dublul campion NBA s-a căsătorit cu modelul celebru croat. Diferența de vârstă e de 19 ani!
GSP.ro
A treia oară e cu noroc? Dublul campion NBA s-a căsătorit cu modelul celebru croat. Diferența de vârstă e de 19 ani!
Parteneri
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax.ro
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Wowbiz.ro
„Să vă rugați pentru mine, am 5 tumori” Alina Pușcău, în lacrimi! Modelul internațional a lansat un apel, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Redactia.ro
«Am decis împreună cu Mirabela să...&quot; Mesajul venit acum. Mii de reactii INSTANT
Liviu Dumitrașcu, fostul inspector-șef al ISU Gorj, a încetat din viață
KanalD.ro
Liviu Dumitrașcu, fostul inspector-șef al ISU Gorj, a încetat din viață

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Când vor putea zbura românii cu avionul care poartă numele lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Când vor putea zbura românii cu avionul care poartă numele lui Mircea Lucescu
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei
Spotmedia.ro
Melatonină sau magneziu? Ce supliment te poate ajuta să dormi mai bine și când să îl iei