De ce primul rând de litere începe cu Q-W-E-R-T-Y și nu cu A-B-C-D-E-F? De ce am păstrat în era ecranelor touch și a tastaturilor mecanice un sistem conceput pe vremea când România trecea de la domnitor la rege?

Răspunsul scurt ar fi că din cauza unui mecanic din Milwaukee, SUA, a unor fire de sârmă care se blocau și a unui obicei de consum pe care întreaga planetă refuză să-l mai schimbe de mai bine de 150 de ani.

Marea problemă a primelor mașini de scris: blocajul mecanic

Povestea începe în anii 1860, când Christopher Latham Sholes, un ziarist și inventator american, a brevetat o mașinărie care trebuia să accelereze scrisul de mână. Prima lui încercare a fost una intuitivă: a așezat tastele în ordine alfabetică, pe două rânduri.

Designul părea perfect pe hârtie, dar în practică s-a lovit de fizică. Mașinile de scris din acea eră funcționau cu brațe mecanice (pârghii) la capătul cărora se aflau literele din plumb. Când apăsai o tastă, brațul urca și lovea banda îmbibată cu cerneală. Problema era că dactilografii au învățat repede să scrie rapid, iar când două litere alăturate din alfabet (cum ar fi „S” și „T”) erau apăsate în succesiune rapidă, brațele mecanice se ciocneau la jumătatea drumului și blocau mașinăria.

Pentru a repara mașina, operatorul trebuia să intervină manual, pătându-se de cerneală și pierzând timp prețios. Sholes trebuia să găsească o soluție să încetinească viteza de tastare sau, cel puțin, să separe perechile de litere frecvent folosite împreună.

Soluția QWERTY: eficiență prin „frânare”

În 1873, Sholes a vândut brevetul companiei Remington & Sons (un producător de arme care se reorientase spre mecanică de precizie după Războiul Civil american). Împreună cu inginerii de acolo, el a definitivat formatul QWERTY.

Strategia a fost simplă, dar ingenioasă pentru acea vreme. Separarea literelor problematice, adică perechile comune de litere au fost mutate în colțuri opuse ale tastaturii pentru ca brațele mecanice să vină din direcții diferite și să nu se mai agățate între ele. În plus, o mare parte din vocale au fost urcate pe rândul de sus, forțând dactilograful să alterneze mâinile mai des.

De asemenea, e de remarcat încă un detaliu interesant rămas din acea perioadă. Toate literele care compun cuvântul „TYPEWRITER” (mașină de scris) au fost puse pe primul rând de sus. Agenții de vânzări de la Remington puteau astfel să le demonstreze clienților cât de rapid se poate scrie numele produsului, tastând doar pe un singur rând.

De ce nu am evoluat la ceva mai bun?

Tehnologia a evoluat enorm. Brațele mecanice au dispărut odată cu tastaturile electrice, iar mai târziu au apărut calculatoarele personale din anii ’80 și, în final, smartphone-urile din buzunarele noastre. Blocajul mecanic nu mai este o problemă de mai bine de o jumătate de secol. Atunci de ce folosim în continuare QWERTY?

În 1936, dr. August Dvorak a creat tastatura care îi poartă numele (Dvorak Simplified Keyboard). Aceasta punea cele mai folosite vocale și consoane pe rândul central, reducând mișcarea degetelor cu până la 60% și crescând semnificativ viteza de tastare. Mai târziu a apărut și layout-ul Colemak, optimizat pentru ergonomia modernă.

Cu toate acestea, QWERTY a rămas de neclintit. Milioane de oameni instruiți până în anii ’50, au învățat la școlile de dactilografie din întreaga lume exclusiv pe sistemul QWERTY. Un alt motiv a fost și costul de reînvățare. Nici o companie nu a vrut să își asume pierderea de productivitate generată de reorientarea angajaților către un nou sistem, chiar dacă acesta era teoretic mai rapid.

De asemenea, putem vorbi și despre standardizare. Când au apărut primele calculatoare (cum ar fi IBM Model M), producătorii au preluat layoutul deja familiar pentru a nu speria utilizatorii.

Excepția franceză: De ce AZERTY sfidează restul lumii

Dacă ai cumpărat vreodată un laptop din Franța sau Belgia, probabil te-ai lovit de o problemă neașteptată: literele A și Q, respectiv Z și W, sunt inversate, iar tasta M a migrat un rând mai jos.

Acest layout, denumit AZERTY, a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea ca o adaptare locală la hegemonia americană QWERTY. Deși inginerii vremii au păstrat ideea de bază a prevenirii blocajelor mecanice, au reconfigurat tabla de șah a literelor pentru a răspunde specificului limbii franceze.

Astfel, frecvența diferită a literelor din vocabularul francofon a dictat rearanjarea, iar simbolurile esențiale precum vocalele cu accent (é, è, à) sau sedila (ç) au primit taste dedicate. Cu tipica ambiție de a-și proteja identitatea culturală, Franța a transformat AZERTY într-un standard național, refuzând să se alinieze formatului global.

Ironic este că abia în ultimii ani Ministerul Culturii din Franța a început să propună standarde noi, recunoscând că vechiul AZERTY face de fapt destul de greoaie scrierea corectă a limbii franceze, mai ales când vine vorba de majuscule accentuate sau alăturări.

Moștenirea din buzunarul tău

Astăzi, când tastezi pe un ecran OLED de 120Hz, algoritmul de corecție automată și procesorul smartphone-ului tău fac miliarde de operațiuni pe secundă pentru a ghici ce ai vrut să scrii. Cu toate astea, ordinea literelor de pe ecranul sticlei este exact aceeași pe care un mecanic din Wisconsin a gândit-o în 1868 pentru a împiedica niște bucăți de plumb să se lovească între ele.

Este poate cel mai clar exemplu din lumea tehnologiei despre cum un compromis tehnic din secolul al XIX-lea poate deveni un standard de neclintit 150 de ani mai târziu.

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