Până acum ceva timp, Codin Maticiuc era mereu prezent în cluburile din Capitală și era însoțit de femei frumoase, la brațul cărora apărea des prin paginile ziarelor de monden. Actorul făcea tot posibilul să iasă în evidență cu hainele scumpe pe care le purta și cu mașinil de sute de mii de euro pe care le conducea. Acum, „Craiul de Dorobanți” s-a transformat complet și porecla sa a rămas istorie. Codin Maticiuc este un bărbat muncitor, un tată dedicat copiilor săi și implicat în acte de caritate.

„Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai”

Actorul a povestit că în urmă cu mai mulți ani, el credea că are lucruri de demonstrat și făcea asta prin haine de brand, mașini scumpe și multe femei frumoase.

„Nu, nu, nu, am fost «wanna be», când am fost foarte puști, aveam încă lucruri de demonstrat și voiam să le demonstrez repede prin haine, oamenii să știe că sunt OK, că am bani. Mi se părea că ăsta e un lucru care te validează, să ai bani, a dispărut asta. Acum te validează să știe lumea că poți să faci bani, nu că îi ai. Dacă îi ai poate i-ai furat, poate i-ai primit de la părinți, nu contează cine-i are, contează cine știe să-i facă.

„Doar ăia se îmbracă și au nevoia să demonstreze, persoanele care n-au ajuns undeva”

Atunci credeam că mă validează treaba asta și au fost perioade când purtam ceva extraordinar. Aveam ceva luat de la Cavalli, era ceva tricou, nu îmi mai amintesc, și pantaloni, părea ziar, scria Cavalli peste tot. Frățioare, ești nebun, eram îmbrăcat în ziare.

Asta era perioada, simțeam că trebuie să fac niște lucruri, perioda în care existau frustrări, nemulțumiri, simțeam că nu sunt. Doar ăia se îmbracă și au nevoia să demonstreze, persoanele care n-au ajuns undeva. Dacă ai ajuns, ai întâlnit o relaxare bruscă și te așezi!”, a declarat Codin Maticiuc pentru CANCAN.

Cu trecerea anilor, Codin s-a maturizat și a înțeles că în viața, lucrurile nu pot fi demonstrate prin lucruri materiale, ci prin ceea ce lasă în urma lui. Actorul din serialul „Clanul” a întâlnit-o pe Ana, femeia care l-a făcut tatăl a două fetițe. Partenera vedetei mai are un băiat dintr-o relație anterioară, însă Codin Maticiuc îl consideră ca fiind băiatul lui.

„Nu știu, în timp, maturizarea, am și eu o vârstă, faptul că am realizat niște lucruri. Știi cum e, educația de acasă era aceeași și atunci, și după. Dar nu te iei numai după educație, că ți se pare ție că știi tu mai bine.

Am foarte mulți prieteni în lumea asta – regizori, scenariști, actori, oameni care au alte preocupări. A venit organic treaba, nu am fost astăzi aici și odată, brusc, eram prieteni numai cu actori.

A venit organic și pe măsură ce treceam în lumea aia, nici eu nu mai vedeam nevoia de vreo afirmație din asta «hei, salut, am bani», că de fapt asta sunt firmele la vedere. La mine nu e «am bani, e hei, strâng bani pentru spitale» și e tot o afirmație! E foarte mult de vorbit pe asta, e un podcast, adică e de stat și de luat și despre șampaniile alea care se comandă. Sunt doar show off-uri, lucruri pe care le ai de demonstrat atunci pe loc și vin din ceva, dintr-o nevoie a ta de a te afirma”, a mai povestit acesta.

Deși era mereu în centrul atenției, Codin Maticiuc simțea că lipsește ceva. El nu a mai căutat validare și a reușit să facă multe proiecte interesante, care au stârnit atenția oamenilor și au apreciat munca lui.

„Toate astea le făceam tocmai ca să mă asigur că sunt bine poziționat în clasamentul social. Poți să ai pasiune pentru o mașină, să fii un om îmbrăcat total simplu și să conduci nu știu ce Rolls Royce, dar pentru mine atât Ferrari-ul, cât și o parte din femei erau de acolo, și dintr-o zonă de validare. Mi se păreau mai atractive prin faptul că erau faimoase, totul venea dintr-o zonă de «look at me»”, a spus actorul pentru sursa mai sus menționată.

