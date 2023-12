Căsătorit din anul 2006 cu Gabriela, Mihai Morar e fericitul tată a trei fete. Mara și Cezara sunt gemenele lor în vârstă de 15 ani, iar Roua e mezina familiei, care merge la grădiniță. De data aceasta, gemenele sunt în centrul atenției.

Mara și Cezara Morar sunt în clasa a IX-a, la licee diferite. Ieri, adolescentele au mers la Balul Bobocilor, iar tatăl lor nu a ezitat să se pozeze împreună. Într-o fotografie postată în mediul online, Mihai Morar apare alături de gemene, cu zâmbetul pe buze. Amândouă sunt îmbrăcate în negru din cap până în picioare, sunt machiate discret și au părul lăsat pe spate.

Prezentatorul de radio a scris că nu le însoțește, doar e șoferul lor. „Știi că ai îmbătrânit atunci când… în seara asta ai Balul Bobocilor. Dar nu îl prezinți. Ești doar șofer pentru fetele tale”, a transmis Mihai Morar, iar fanii de pe Facebook imediat au reacționat.

„Ce frumos, un tată fericit. Foarte frumoase fetele. Distracție plăcută”, „Și aceasta e doar începutul carierei de șofer pentru asemenea situații vesele pentru dragele tale!!! ?”, „Felicitări! Un tătic fericit!”, „Felicitări! Mihai, ești un tată deosebit! Mara și Cezara, sunteți superbe! Distracție plăcută!”, „Ai două domnișoare frumoase”, sunt câteva dintre comentariile primite de Mihai Morar de la fani, pe Facebook.

Gemenele lui Mihai Morar au împlinit 15 ani

În octombrie, când Mara și Cezara au împlinit 15 ani, Mihai Morar a postat un mesaj special în mediul online, pentru gemenele lui. „Iubitele mele, Mara și Cezara, CINCISPREZECE. Când încep cei mai frumoși ani. Poate o să vi se pară teribili acum, dar cu vârsta de acum o să vă hrăniți toată viața.

CINCISPREZECE. Poate vârsta copilului interior a fiecărui adult care ascultă de copilul interior. Adică, motorul, focul viu, Vocea sau cum mai vreți voi să-i spuneți. CINCISPREZECE. Vă minte cine vă spune că e vârsta critică. E vârsta capitală. Pentru că prieteniile adevărate de acum rămân pentru totdeauna. CINCISPREZECE. Pentru că pasiunile de acum ard toată viața.

CINCISPREZECE. Nu mai sunteți copii, dar așa o să vă spună mami și tati toată viața. Nu mai sunteți copii, dar asta vă rămâne vârsta copilului vostru interior toată viața. CINCISPREZECE. Anii cu cele mai multe întrebări. Să nu vă speriați, sunt minunați. Anii îngrozitori ai vieții sunt cei în care ai mai multe răspunsuri decât întrebări.

CINCISPREZECE. Când te scuturi de tot de copilărie, pe dinafară, dar o păstrezi pe veci pe dinăuntru. CINCISPREZECE. Anii la care unii deja erau faimoși, alții campioni, alții bogați. Voi să fiți doar vii.

CINCISPREZECE. Vârsta la care visezi să schimbi lumea. N-o s-o schimbați! Dar, vă știu, nici lumea n-o să vă schimbe pe voi. CINCISPREZECE. Anii la care vocea lui Taylor Swift se aude mai tare decât vocea părinților. Dar, în curând, chiar și vocea lui Taylor va fi acoperită de o voce care abia acum se formează: vocea sinelui vostru.

CINCISPREZECE. Vârsta primilor fluturi în stomac. Dar despre asta vă spune Taylor mai multe. La mulți ani, Mara și Cezara! Vă iubim!”.

