Maria nu are de gând să calce pe urmele mamei sale, cu care are o relație foarte bună. Daniela Gyöfi e foarte mândră de ea, mai ales pentru performanțele ei de la școală. Despre fiica ei, care merge la o școală din Corbeanca, spune că are note foarte bună și că e isteață.

„Merge și la olimpiadă, la istorie. Are numai 10, rar ia o notă mai mică. I-am și insuflat chestia că dacă de acum pierde șirul lecțiilor și nu înțelege și nu spune îi va fi foarte greu”, a explicat Daniela Györfi, care a și dezvăluit că Maria învață acum singură coreeana și japoneza și că se gândește să devină translator.

Tocmai de aceea, cântăreața crede că fiica ei ar trebui să meargă pe viitor la un liceu particular, unde să se perfecționeze. „Îi plac coreeana și japoneza, le învață singură, acum zice că vrea să fie translator. Aș da-o la un liceu particular, de limbi străine. Nu o ajut la lecții, ea și le face”, a mai adăugat ea.

Maria a lucrat în televiziune

O lungă perioadă fiica Danielei Györfi a lucrat în televiziune. Maria a avut propria rubrică în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

În urmă cu ceva vreme, Daniela Györfi a fost invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a dezvăluit că nu ar vrea ca Maria, fiica ei de 11 ani, pe care o are cu George Tal, partenerul său din 2006, să-i calce pe urme, în privința carierei artistice.

„Eu mă alint că sunt o mamă comunistă. Cu tehnologia asta, e altceva, față de ceea ce am trăit noi. Maria trebuie să aibă o educație bună și să aibă principii de viață sănătoase. Vreau să fie o femeie cu o meserie, să fie independentă, să aibă prieteni, ceea ce la mine a fost un minus, pentru că eu am fost trădată de prieteni. Ce meserie aș vrea să aibă fiica mea? Să nu aibă de-a face cu showbizul. Ea învață coreeană acum!

Vreau să facă o meserie care s-o împlinească, să nu fie tristă. De ce nu vreau în showbiz? Nu este ceva sigur, de perspectivă, din punctul meu de vedere. Eu știu realitatea. Uite, Maria învață coreeană, poate deveni ceva în IT, în traduceri. Eu am trăit prin multe lucruri și știu ce înseamnă showbizul”, a reacționat Daniela Györfi.

Daniela Györfi, 53 de ani, are peste trei decenii în domeniul muzical, trecând de la muzica ușoară la disco, apoi la manele și muzică de petrecere. Artista și-a început cariera la 21 de ani, când a urcat pe scena Festivalului „Trofeul Tinereții”, de la Amara. Primul premiu important l-a câștigat doi ani mai târziu, în anul 1991, la Festivalul de Muzică de la Mamaia, unde a obținut locul II, la secțiunea „interpretare”. Are o relație cu George Tal, dar nu sunt căsătoriți.

