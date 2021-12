Afaceristul și-a găsit liniștea lângă Valentina Pelinel și împreună au trei copii. Familia lui Cristi Borcea este numeroasă, însă rar se întâmplă să se întâlnească toți. Doi dintre cei nouă copii ai lui Borcea locuiesc în America, fiind vorba despre Alex și Gloria, micuții pe care îi are cu Alina Vidican.

În cadrul unei emisiuni TV, Valentina Pelinel a mărturisit cum se înțeleg copiii, dar și ce spune Milan, fiul ei cel mare, despre faptul că are mulți frați.

„Cei care sunt în America păstrează legătura cu cei din România. Se sună aproape zilnic, chiar joacă jocuri împreună. E frumos când se unesc toți. Știi cum zice Milan? «Tati are trei copii și mai are încă șase». Mă bucură că ei se înțeleg foarte bine și noi cu ei”, a declarat Valentina Pelinel la „Vorbește lumea”.

Soția lui Cristi Borcea a mai spus că lucrurile frumoase se obțin cu greu, iar ea nu și-a imaginat că va avea trei copii. Ea se simte foarte fericită și împlinită lângă Cristi Borcea.

„Lucrurile frumoase se obțin greu și cu luptă. Nu pot să zic că știam clar că o să am numărul ăsta de copii și soțul ăsta. Dar am proiectat și mi-am dorit. Și după multe experiențe, frumoase și mai puțin frumoase, sunt în punctul în care mi-am dorit. Avem o familie frumoasă și, uite, că sunt trei copii. M-am rugat la Dumnezeu să fie măcar unul, dar uite că sunt trei”, a mai spus Valentina Pelinel.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite

Fostul acționar de la Dinamo are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Cristi Borcea, în vârstă de 50 de ani, are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de an, cu patru femei diferite. Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo îi are cu Mihaela, Alex și Gloria cu Alina Vidican şi Carolyn cu avocata Simona Voiculescu.

Citeşte şi:

Cu ce se ocupă fiicele Ritei Mureșan. Cea mare e stabilită în America, iar cea mică muncește în Thailanda: „Eu sunt la mijloc”

Reacția Anamariei Prodan, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat-o când se vor întâlni la tribunal: „Cred că nu mai divorțăm niciodată”

Marius Manole, dezvăluiri neașteptate despre Lidia Buble: „Mi-a făcut avansuri. Cred că familia o reneagă zilnic”

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf a vorbit despre cea mai mare tragedie din viaţa lui, moartea fiicei sale din prima căsătorie: "Ne-am dat seama că are o boală"

Playtech.ro BOMBĂ! Medicul celebru din România care anunță finalul pandemiei. Halucinant ce se întâmplă cu virusul

Observatornews.ro Cum s-a produs explozia devastatoare din Cluj. Andrea, o tânără mamă, a murit în somn, alte două victime au mâinile arse

HOROSCOP Horoscop 11 decembrie 2021. Scorpionii trebuie să dea ascultare impulsului de a armoniza relațiile cu cei dragi

Știrileprotv.ro Ne-au luat-o înainte! Țara care va intra în zona Schengen înaintea României

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Tommy Hilfiger Live Shopping: shopping online la următorul nivel