Romanița Iovan este o mamă permisivă și consideră că cheia unei relații bune mamă-fiu este comunicarea. Creatoarea de modă nu are reguli stricte pentru Albert, însă întotdeauna pune mare accent pe respectul reciproc. La 15 ani, Albert Iovan este un adolescent care își face mama mândră, iar ea are foarte mare încredere în el.

„Este în plină creștere, dar are preocupări în fiecare zi. Indiferent ce frică am eu când îl aștept pe copilul meu că nu apare la ora la care a zis că vine acasă, gândindu-mă că el s-a bucurat în ziua respectivă nu trebuie să ne îngrijoreze, ci dimpotrivă. (…) În primul rând trebuie să existe comunicare, practic copilul să îți devină prieten, iar mama să îi devină prieten. Albert primește de la mine o informare ce trebuie să facă sau să nu facă, iar el trece fluxul minții și trage concluzia că am dreptate sau nu. Comunicarea trebuie să fie reciproc avantajoasă. (…) E foarte important să dai opțiuni copiilor. Trebuie să-l lași să-și dezvolte pasiunea până la refuz. El gătește mai mult ca mine”, a declarat Romanița Iovan la PRO TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Albert Iovan: „Mama mă înțelege foarte, foarte bine”

Adolescentul este foarte fericit că are o relație atât de bună cu mama lui, iar aceasta îl lasă să facă tot ceea ce își dorește. Albert Iovan, în vârstă de 15 ani, nu este atât de încântat de petreceri, pentru el distracția constă în alte activități.

„Mama mă înțelege foarte, foarte bine. Nu am apucături din astea de adolescent. Cred că e o mamă foarte bună. Mă lasă să fac tot ce vreau, dar nu am nici așteptări mari, adică să merg la petreceri sau lucruri din astea. Eu îmi fac treaba pe YouTube și mă antrenez fizic. Astea sunt preocupările mele”, a spus tânărul.

Albert Iovan a fost rar pedepsit de mama lui, Romanița Iovan alegând alte metode de a își face copilul să înțeleagă atunci când a greșit. Creatoarea de modă a recunoscut că fiul său gătește mai mult decât ea.

„N-am mai avut o pedeapsă de foarte mult timp. Nu e ea cu pedepsele așa mari. Poate că acum 4-5 ani nu am avut voie să mă joc pe playstation o lună sau ceva de genul. Nu mai știu ce am făcut. (…) Nu mi-a făcut niciodată program. (…) Îmi place să gătesc. Ea mănâncă numai salatele ei și dacă i le fac eu zice că nu sunt bune”, a mai spus Albert Iovan la „Vorbește lumea”.

Citeşte şi:

Planurile lui Nadine, după ce a luat Bac-ul la 44 de ani și s-a înscris la facultate. Acum trăiește în Franța

Ce a răspuns Cătălin Măruță când Anamaria Prodan l-a întrebat dacă el și Andra au contract prenupțial

Ce pensie alimentară îi plătea Laurențiu Reghecampf fiului cel mare, Luca. Mariana Pfeiffer o contrazice pe Anamaria Prodan

PARTENERI - GSP.RO Singura condiție pusă de Reghecampf la divorț! Anamaria Prodan a izbucnit în râs: „Are așa, niște chestii! Și?!”

Playtech.ro BOMBĂ! Singura soluție SALVATOARE pentru ieșirea României din criza sanitară. Rafila a făcut anunțul

Observatornews.ro Povestea dispariției Andreei, copila de 5 anișori găsită îngropată sub casa tatălui, după 15 ani, în Neamț

HOROSCOP Horoscop 21 octombrie 2021. Săgetătorii s-ar putea să se confrunte cu situații neplăcute la serviciu

Știrileprotv.ro Protest inedit la Roma. Fostele stewardese de la Alitalia s-au dezbrăcat în centrul capitalei în semn de protest

Telekomsport Frumoasa sportivă a ţării, şocată după ce şi-a făcut analizele. Ce rezultat a citit: "Homosexualitate, risc ridicat". "Diagnosticul" medicului a bulversat-o

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele