Cel mai recent sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi” a fost unul diferit față de tot ceea ce telespectatori știau până acum. Dacă în anii trecuți vedetele formau o singură echipă, de această dată celebritățile au fost împărțite în două tabere: una condusă de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, iar cealaltă i-a avut drept căpitani pe Sonny Medini și Rikito Watanabe.

Libertatea a stat de vorbă recent cu nea Mărin și am vrut să aflăm cum crede el că ar fi arătat emisiunea dacă nu avea parte și de ajutoare.

„Mi-e greu sa îmi imaginez cum ar fi fost azi emisiunea… Cred cu tărie ca nimic nu este întâmplător și mai ales am încredere deplină în Mona Segall și echipa ei! Ea este omul care ne-a reinventat pe toți, a știut să tragă tot ce e mai bun din noi, dar și să ne pună în multe situații în afara confortului nostru. De aceea emisiunea se bucură de mare succes”, a spus nea Mărin, în exclusivitate pentru Libertatea.

Și pentru că unul dintre ajutoare este Andrei Ștefănescu, am vrut să aflăm și de la el cum este relația lui cu nea Mărin în spatele camerelor de filmat.

„Cu nea Mărin mă văd mai rar, dar ne auzim des. Când e emisiunea pe post, mă sună și râde: «Fir-ai al dracu, tu erai capul răutăților»! Probabil îl sună și pe Liviu Vârciu cu același mesaj. Avem o relație frumoasă, de prietenie și respect. Dacă mâine mă sună nea Mărin, în jumătate de oră sunt la el. Și la fel ar face și el pentru mine. Suntem ca o familie: el tatăl, noi copiii”, a afirmat Andrei Ștefănescu în exclusivitate pentru Libertatea.

