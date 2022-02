Cum se menține în formă Ramona Bădescu la 53 de ani. „Vârsta mea biologică este de 37 de ani”

„Doar de ceva timp am început să apelez la botox, însă numai o dată pe an și numai pentru ridurile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească.

Pe de o parte, nu mă gândesc la vârstă și la trecerea timpului ca la ceva de speriat, ci ca la ceva natural și inerent.

Pe de altă parte, dincolo de faptul că am moștenit de la mama o genă bună, eu sunt dintotdeauna genul de femeie care se îngrijește: chiar de curând am fost să-mi fac niște analize și medicii mi-au spus că, deși am vârsta fizică de 53 de ani, vârsta mea biologică e de doar 37 de ani”, spune aceasta, potrivit Wowbiz.

„Eu sunt adepta tratamentelor naturale (îmi prepar singură măști cu miere, cu bicarbonat etc.) și doar de ceva timp am început să apelez la botox, însă numai o dată pe an și numai pentru ridurile de pe frunte, pe care nu vreau să le las să se adâncească.

Deci nu exagerez, ci intervin cu măsură. Vreau să-mi păstrez expresia feței, să-mi păstrez mobilitatea naturală (o actriță trebuie să fie expresivă!), iar ridurile pe care le am mi le iubesc… Iar acum, mai am un motiv important pentru care să mă îngrijesc”, a declarat Ramona Bădescu pentru sursa citată.

