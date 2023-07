Marius Manole se află într-o formă de invidiat și deși urcă foare des pe scena teatrului, acesta își face timp și pentru sănătate, astfel că vine cu câteva sfaturi pentru cei care aleg un stil de viață sănătos.

„Încerc să am grijă de lucrurile astea, să merg la sală, să am grijă de alimentație, trebuie să recunosc, după o stagiune plină simt nevoia unor nopți pierdute, în care să stau și eu cu prietenii, să beau o bere, doar că e foarte complicat după o noapte pierdută să poți juca a doua zi. Ți se face rău, eu nu mai am 25 de ani, chiar dacă noi ne antrenăm permanent, luăm vitamine, nu mai e corpul ăla din tinerețe, e foarte important în meseria asta să ai un corp sănătos.

Atunci când nu ești pregătit, chiar și deshidratat, emoțiile sunt mult mai mari. Se pierde calciu, magneziu, și dacă tu nu ai astea în organism, riști să tremuri pe scenă, să ți se blocheze maxilarul, și la spectacole ușoare se poate întâmpla. Este foarte important pentru un actor să aibă grijă de el. Este instrumentul lui, că până la urmă cu asta lucrează”, spune Marius Manole pentru Impact.

Mesajul lui Marius Manole pentru tinerii actori

Marius Manole are și un mesaj pentru cei care vor să devină actori. Acesta precizează că totul ține și de noroc, și că sunt avantaje și dezavantaje.

„Trebuie să știe că se înhamă la o meserie care nu îți garantează nimic, este o meserie subiectivă, în care oricine își dă cu părerea despre tine și despre talentul tău, în care poți să ai succes, sau nu, chiar dacă ești bun. Ține de noroc, câtă muncă ești tu capabil să înduri, de cât efort, de cât sacrificiu, și așa mai departe.

Ești ca la loto, asta-i lumea. Orice tânăr care intră într-o facultate de genul acesta trebuie să știe că se termină, și când se termină facultatea va fi în aer.

De acolo începe o gestionare a carierei lui pe care trebuie să o facă singur, pentru că nu te ajută nimeni, nu te învață nimeni. Ei (la Hollywood n.r) câștigă raportat la societatea lor, noi la lumea noastră, astea sunt tarifele. Nici un film de-al meu sau a lui Dragoș Bucur nu or să facă încasările pe care le fac ei.

Ei pot să viseze, Ana Ularu este chiar la Hollywood, chiar îi rog să viseze, să viseze unde vor ei, și cât mai departe, pentru că dacă visezi și lupți pentru visul tău chiar ți se întâmplă. Și avem exemple, Ana Maria Marinca, Marcel Iureș, Maia Morgenstern, Oana Pelea, Medeea Marinescu, oameni care au trecut granița.

