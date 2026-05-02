Cum se menține Nicoleta Luciu la 45 de ani. Obiceiul pe care îl are: „Mănânc ce vreau o dată pe săptămână”

Nicoleta Luciu continuă să impresioneze prin silueta sa, chiar și după perioade solicitante din viața personală, inclusiv sarcini și schimbări majore ale corpului. Forma fizică pe care o afișează astăzi nu este deloc întâmplătoare, ci rezultatul unui stil de viață construit în timp, bazat pe disciplină și consecvență.

Drumul până la această transformare nu a fost unul ușor. Vedeta s-a confruntat, la un moment dat, cu fluctuații de greutate, însă a ales să își impună reguli alimentare stricte pentru a reveni la forma dorită. Schimbarea nu s-a produs peste noapte, ci a fost rezultatul unor decizii zilnice, uneori greu de urmat.

În prezent, Nicoleta Luciu adoptă un stil alimentar minimalist. Nu mai există mese bogate, ci porții mici, consumate pe parcursul zilei, doar atunci când apare senzația de foame.

Dieta sa include în principal: nuci, iaurturi, fructe și legume. Organismul s-a adaptat în timp la acest ritm, iar senzația de sațietate apare rapid, chiar și după cantități reduse.

Un rol esențial îl are și controlul constant. Vedeta își monitorizează atent greutatea și este foarte atentă la aportul caloric, pentru a menține echilibrul și a evita acumularea kilogramelor.

Echilibru între disciplină și mici plăceri

Chiar dacă regimul zilnic este unul strict, Nicoleta Luciu își oferă și un moment de respiro. O dată pe săptămână, își permite să consume alimentele preferate, fără restricții majore. Acest echilibru între control și flexibilitate o ajută să își mențină stilul de viață pe termen lung, fără presiune excesivă.

„Nu mănânc, ciugulesc. Câteva migdale, sau alte nuci, un iaurt, o banană, câteva legume fierte sau crude… astea atunci când îmi este foame. În rest, mănânc ce vreau o dată pe săptămână. Corpul s-a obișnuit așa și parcă nici foame nu-mi mai este. Dar am în permanență la mine banane, semințe, iaurt. Senzația de saturație apare imediat la mine.

Fix asta mi-a spus Nicoleta. Are o ambiție de fier, este de apreciat. Sigur, ea nu recomandă sa faci foamea, ea a ales să facă asta pentru ca la ea asta a funcționat. Înainte de a mânca așa puțin spunea că începuse dieta cu batoane proteice. Prima dată a înlocuit o masă cu un baton proteic, apoi când senzația de foame începuse să dispară tot mai mult și se micşorase stomacul, înlocuia două mese cu batoane. Practic avea o masă și la celelalte două mese mânca două batoane cu iaurt”, a mărturisit Nicoleta Luciu pentru o apropiată, potrivit cancan.ro.

