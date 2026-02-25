Selena Gomez și soțul ei, producătorul muzical Benny Blanco, au devenit recent subiect de discuție pe rețelele sociale, după lansarea podcastului său, „Friends Keep Secrets”, marți.

Însă nu conținutul acestuia a fost cel care a atras atenția fanilor, ci picioarele sale murdare, vizibile în timpul înregistrării, ceea ce a stârnit o avalanșă de reacții online, conform Daily Mail.

Benny Blanco, cu picioarele murdare

Fanii au fost șocați să vadă că Benny, în vârstă de 37 de ani, și-a așezat picioarele vizibil murdare pe canapea în timpul discuției. Reacțiile de pe platforma X (fosta Twitter) nu au întârziat: „Frate, trebuie să facă un duș și să angajeze o femeie de serviciu mai bună” sau „Sunt ORIPILATĂ”.

Soțul Selenei Gomez, catalogat drept „dezgustător” și i s-a recomandat să „facă un duș”. Fanii sunt îngroziți de „picioarele lui murdare”
Benny Blanco, cu picioarele murdare. Foto: X

Un alt utilizator a scris: „Faptul că picioarele lui sunt ATÂT de murdare mă îmbolnăvește la stomac, Selena, ce se întâmplă?”. Podcastul, care îi mai are ca gazde pe Lil Dicky și Kristin Batalucco, promite invitați de top precum Ed Sheeran, Gwyneth Paltrow și Paul Rudd.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Benny a descris proiectul: „Practic, estompăm linia dintre un podcast, un serial de interviuri sau un spectacol TV. Veți vedea cum Ed [Sheeran] vine și creăm o melodie de la zero.”

Nu e prima dată când atrage atenția

Cu toate acestea, debutul său a fost umbrit de comentariile negative despre igiena sa personală. Criticile nu s-au oprit doar la Benny. Mulți utilizatori și-au exprimat regretul față de Selena Gomez, cu mesaje precum: „Nu mai pot face asta… ce vede Selena la el?” sau „Selena trebuie să divorțeze de el și să găsească pe cineva mai bun”. Nu este prima dată când relația lor atrage atenția.

În decembrie 2025, un moment stânjenitor dintre cei doi a devenit viral. În timp ce asistau la un meci de baschet între Los Angeles Lakers și New Orleans Pelicans, Selena a încercat să-i ia mâna soțului ei, dar acesta părea prea distras de atmosferă pentru a observa.

Clipul a generat reacții diverse pe rețelele sociale, un utilizator remarcând: „Modul în care Benny Blanco își ignoră soția când încearcă să-i prindă mâna? Merge și salută pe toată lumea de parcă ar fi personajul principal, lmao”.

Benny Blanco și Selena Gomez la Globurile de Aur 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 8

Selena și Benny s-au căsătorit în septembrie 2025, într-o ceremonie fastuoasă la Sea Crest Nursery din Santa Barbara. Evenimentul a avut o listă impresionantă de invitați, incluzând nume precum Taylor Swift, Paris Hilton și multe alte vedete.

