Sindicatele din Educație cer mobilizare masivă

Toate federațiile sindicale din Educație protestează astăzi în fața Palatului Cotroceni față de măsurile impuse prin așa-numita „Lege Bolojan”. Acțiunea este organizată de Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, iar la manifestație sunt așteptate aproximativ 500 de persoane.

Și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis un apel către profesori, subliniind că este nevoie de mobilizare și de o participare cât mai numeroasă pentru a transmite un semnal clar autorităților.

Studenții se alătură protestului

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a anunțat că se alătură protestului organizat de sindicate. Reprezentanții studenților reclamă politicile de subfinanțare din ultimul an și reducerea bugetelor alocate învățământului superior și Ministerului Educației și Cercetării prin legile bugetului de stat.

Potrivit unui comunicat, diminuarea fondurilor afectează direct bursele, facilitățile de transport și condițiile de studiu.

Programul manifestației

Protestul se desfășoară între orele 11:30 și 14:00, pe trotuarul adiacent statuii Leu, din bulevardul Geniului.

Programul anunțat prevede:

între 11:30 și 12:00 – adunarea participanților;



între 12:00 și 13:30 – desfășurarea adunării publice de protest;



între 13:30 și 14:00 – defluirea participanților.



Organizatorii spun că scopul manifestației este atragerea atenției asupra faptului că salariații din Educație nu sunt de acord cu măsurile de diminuare a deficitului bugetar care afectează salarizarea, condițiile de muncă și statutul profesiei didactice.

Principalele revendicări

Sindicatele solicită:

revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023;



revenirea la numărul de elevi în clasă anterior măsurilor de austeritate;



plata cu ora la nivelul corespunzător studiilor, nu la nivel de muncitor necalificat.



Liderii celor trei sindicate din învățământ pregătesc o grevă generală la vară. Foto: Shutterstock

Măsurile de austeritate ce au afectat profesorii, elevii și studenții

Printre prevederile care au generat nemulțumiri se numără:

comasarea școlilor, realizată după reguli stabilite de Ministerul Educației până pe 9 august, cu o lună înainte de începerea anului școlar; aproximativ 900 de directori ar urma să își piardă posturile;



creșterea numărului de elevi în clasă, începând cu 1 septembrie 2025, inclusiv până la 34 de elevi într-o clasă de liceu;



majorarea normei didactice pentru toți profesorii, pentru prima dată în ultimii 30 de ani;



reducerea cu 40% a fondului de burse pentru studenți, începând cu 1 august, măsură valabilă până în 2028;



limitarea indemnizației de hrană la angajații cu salarii nete de cel mult 6.000 de lei, plafonată la 347 de lei lunar;



interdicția pentru directorii rămași pe post după comasări de a mai cumula plata cu ora, concomitent cu creșterea obligației de predare până la 40 de ore pe lună;



reducerea cu 50% a tarifului brut pentru plata cu ora în învățământ.



Protestatarii avertizează că aceste măsuri riscă să afecteze calitatea actului educațional și să descurajeze cadrele didactice, într-un sistem deja marcat de lipsa resurselor și de deficit de personal.