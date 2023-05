Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram. Este foarte cunoscută în social media și a muncit mult ca oamenii să o știe datorită muncii sale și nu numelui mamei sale. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, este creator de conținut și câștigă bani frumoși din această meserie. Nu are un job cu program, dar orele de muncă pentru campaniile pe care le filmează se pot întinde pe mai multe zile.

Iubitul ei, Mario Fresh, îi este cel mai mare sprijin și o ajută de fiecare dată cu proiectele pe care le are. „De când sunt mică sunt în această familie, în social media și în televiziune, întotdeauna am fost o persoană mai publică cu familia mea, dar eu aveam Instagramul privat. Și după ce am început o relație cu Mario, mi-a tot spus să îmi fac Instagramul public și până la urmă l-am ascultat, l-am făcut public, am început să postez poze și cam așa a început cariera mea. După ce am terminat liceul m-am apucat mai serios”, a povestit fiica prezentatoarei pentru playtech.ro.

„Abia la 12 ani și jumătate am avut primul telefon, ultima din clasă”

Alexia Eram a primit un telefon mobil la vârsta de 12 ani, precizând că ea a fost ultima din clasă care a primit. Andreea Esca și-a dorit ca fiica ei să se ocupe cu multă dedicare de studii. „Abia la 12 ani și jumătate am avut primul telefon, ultima din clasă, și cred că atunci mi-am făcut conturi pe rețelele de socializare”.

Primii bani i-a câștigat la vârsta de 13 ani, atunci când împreună cu Andra Gogan a prezentat un serial de desene animate. „Cred că mai devreme, pentru că am participat, am fost prezentatoare la un serial de pe Disney «I love Violeta» și am fost prezentatoare cu Andra Gogan și cu încă o fată, Adina, și atunci mi-am câștigat practic primii bani din showbiz să zic așa. Cred că aveam 13-14 ani”.

Alexia Eram a devenit independentă financiară de la vârsta de 19 ani. Ea și-a cumpărat propriul apartament în București pe care l-a decorat potrivit dorințelor sale.

„O zi din viața mea decurge cam așa: evenimente, filmări”

Deși a fi creatorul de conținut pare a fi floare la ureche, lucrurile stau total diferit. Fiica Andreei Esca spune că a fi influencer presupune o muncă foarte solicitantă. De multe ori până și vacanțele înseamnă muncă.

„Deși pare ușor, este foarte greu, pentru că, chiar dacă nu este un job de la 9.00 la 17.00, este un job 24 de ore. Pot astăzi să nu am nimic, să zicem, și mâine toată ziua până la 3.00 dimineața să filmez. Da, Mario mă ajută, dar nu cu campaniile. Mă ajută când suntem în vacanțe sau undeva și îmi face o poză pentru feed, în rest am o fată care mă ajută foarte mult. Ea face tot programul și îmi organizează toate ședințele foto, toate campaniile și mai îmi face și ea poze în timpul zilei. Pentru campaniile profesionale, am fotografi care îmi fac aceste ședințe. O zi din viața mea decurge cam așa: evenimente, filmări etc.”.

