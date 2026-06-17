Cum și-a surprins Jorge soția: „I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie”

Artistul a reușit să își ducă planul la bun sfârșit și să îi pregătească o surpriză de proporții Ramonei. Aceasta s-a prins ulterior că i se pregătește ceva. Jorge a ales să spargă rutina și să petreacă o zi de răsfăț împreună în Italia.

Jorge, escapadă romantică în Milano

Artistul a optat pentru o zi în Milano, unde a făcut din timp rezervare la restaurantul preferat de jumătatea sa.

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„I-am spus că mergem la Constanța să facem curățenie la un apartament. La 5 dimineața, când era convinsă că urmează o zi obișnuită, i-am spus: „De fapt, mergem la aeroport.” Așa a început cea mai spontană escapadă a noastră: un one-day trip în Milano. Plecare la 5:30 din Bucuresti, întoarcere la 01:00 noaptea în România. O zi întreagă doar pentru noi”, a povestit Jorge pe Instagram.

Cât a plătit Jorge pe biletele de avion

Artistul a plănuit escapada în urmă cu aproximativ 2 luni. Acesta a aflat de la niște prieteni de excursii de o zi, i s-a părut genială ideea, așa că a trecut la fapte. „Chiar m-ai surprins cu trezitul la ora 3.00”, a precizat Ramona, în timp ce lua micul dejun în Milano.

Jorge a plătit 120 de euro pe biletele de avion, la care s-au adăugat 18 euro pentru a ajunge de la aeroport în centrul orașului. La restaurant, cuplul a descoperit că acolo lucrează Remus, un român din Satu Mare, care este stabilit de 20 de ani la Milano.

Așa că relaxarea a început de la primele ore ale dimineții și se va încheia după miezul nopții, când se vor întoarce acasă.

„O cafea bună, plimbări fără grabă, străzi pe care nu le mai văzusem, conversații care nu încap în programul de zi cu zi și amintiri care rămân mult după ce se termină călătoria. Uneori nu ai nevoie de o vacanță lungă. Ai nevoie doar de o idee nebună, de cateva ore libere și de omul potrivit lânga tine”, a adăugat Jorge.

Jorge și Ramona Podea au devenit soț și soție în urmă cu 13 ani, iau vara trecută și-au aniversat căsnicia departe de România. Destinația aleasă pentru reînnoirea jurămintelor a fost Santorini.

Foto: Instagram

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