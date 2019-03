Cum stă Simona Gherghe cu pregătirile pentru bebeluș. Refolosește lucrurile de la primul copil

La emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, Simona Gherghe a dezvăluit că nu s-a ocupat de cumpărături pentru băiețelul pe care urmează să-l aducă pe lume.

„O să râzi dar încă nu ne-am pregătit. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost decizia pachetului de celule stem. Pătuţul îl vom folosi pe cel al Anei. Hăinuţe încă nu am luat. Maşa de înfăşat o avem tot de la Ana. Copilul va sta cu noi în cameră deoarece vreau să alăptez”, a explicat Simona Gherghe.

Vedeta a povestit și care este starea ei de sănătate în prezent.

„Mă simt bine. Este o sarcină mai uşoară ca prima. Am hotărât să iau o pauză acum ca să-mi aşez gândurile, să stau în tihnă cu Ana. Sunt două luni în care vreau să mă odihnesc. Emisia Acces Direct nu este uşoară şi am avut zile în care mi-a fost foarte greu… Am hotărât să iau pauză câteva luni. Din punct de vedere al sănătăţii a fost mai bine, n-a fost nevoie să fac injecţii”, a încheiat Simona Gherghe.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a anului 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a confirmat în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Citește și: Primele filmări de la Mărculești, lagărul care apare în documentele istorice găsite în dosarul ”Moscova 2”!

Citește mai multe despre Simona Gherghe pe Libertatea.