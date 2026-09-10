Albania, cunoscută pentru plajele sale spectaculoase și prețurile accesibile, este considerată o destinație de top pentru anul viitor.

Noi date dezvăluite de Advantage Travel Partnership, un consorțiu britanic de agenții de turism independente, indică destinațiile turistice care vor atrage cel mai mult în 2027.

Potrivit acestora, Albania se conturează drept principala destinație europeană de urmărit pentru anul 2027, pe fundalul unei schimbări majore în preferințele turiștilor internaționali. Astfel, plajele spectaculoase și raportul excelent calitate-preț transformă această țară din Balcani în alegerea favorită a călătorilor care caută alternative accesibile.

Pe lângă Albania, atenția turiștilor se îndreaptă către destinații mai îndepărtate precum Hong Kong, Egipt și Vietnam.

De asemenea, calendarul sportiv din 2027 va avea o influență majoră asupra rezervărilor globale. Competiții precum turneul de golf Ryder Cup din Irlanda, Cupa Mondială de Fotbal Feminin din Brazilia și Cupa Mondială de Rugby Masculin din Australia vor atrage un flux considerabil de vizitatori. În plus, o eclipsă solară spectaculoasă vizibilă din nordul Africii și din Spania a început deja să genereze un interes crescut în rândul pasionaților de astronomie pentru locații din Egipt, în special Luxor.

Anul 2026 a marcat o accelerare a interesului pentru vacanțele de tip circuit, în care turiștii parcurg trasee planificate și vizitează mai multe regiuni în loc să rămână într-un singur resort.

Dacă pentru sejururi scurte Spania, Italia și Franța au rămas opțiunile principale, pe distanțe lungi s-au remarcat New York, Orlando, Jamaica și Thailanda. Conflictul din Orientul Mijlociu a determinat mulți turiști să își redirecționeze planurile către SUA, Caraibe și Asia de Est. Mai mult, SUA a beneficiat de un val de vizitatori datorită entuziasmului generat de Cupa Mondială de Fotbal.

„Turismul de tip tururi a fost o poveste de succes pentru noi în 2026. Oamenii caută mai mult decât vacanțele tradiționale de relaxare și vor să descopere în detaliu o destinație”, a declarat John Sullivan, director comercial la Advantage.

Pentru 2027, Sullivan a menționat China, Indonezia și America de Sud drept regiuni care vor câștiga interesul turiștilor.