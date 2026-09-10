România a înregistrat în luna iulie 2026 un spor natural negativ, arată cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În total, în această lună au fost înregistrate 13.497 de nașteri și 18.777 de decese, conform News.ro.

Astfel, numărul deceselor a fost de aproximativ 1,4 ori mai mare decât cel al născuților-vii, iar sporul natural negativ a ajuns la 5.280 de persoane.

„În luna iulie 2026, numărul naşterilor înregistrate a scăzut faţă de luna iulie 2025, dar a crescut faţă de luna precedentă (iunie 2026), iar numărul deceselor a scăzut faţă de luna iulie 2025, cât şi faţă de luna precedentă (iunie 2026); Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iulie 2026”, arată INS.

În iulie 2026 au fost înregistrate certificate de naștere pentru 13.497 de copii, cu 1.705 mai multe decât în iunie. Creșterea lunară a fost de 14,5%.

În schimb, comparația cu iulie 2025 arată o scădere. Numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii a fost cu 589 mai mic, ceea ce înseamnă un recul de 4,2% într-un an.

În luna iulie 2026 au fost înregistrate 18.777 de certificate de deces, dintre care 9.703 pentru bărbați și 9.074 pentru femei.

Față de iunie 2026, numărul deceselor a scăzut cu 262, respectiv cu 1,4%.

Comparativ cu iulie 2025, numărul deceselor a fost mai mic cu 170, ceea ce reprezintă o scădere de 0,9%.

Pentru copiii cu vârsta de sub un an au fost înregistrate 64 de decese în iulie, cu 25 mai multe decât în luna precedentă. Comparativ cu iulie 2025, numărul a fost însă cu 12 mai mic.

Cea mai mare parte a deceselor înregistrate în iulie 2026 a fost în rândul persoanelor vârstnice: 40,7% dintre decese, respectiv 7.646 de cazuri, au fost înregistrate la persoane cu vârsta de 80 de ani și peste.

Alte 5.311 decese, reprezentând 28,3% din total, au fost înregistrate în grupa de vârstă 70-79 de ani.

La categoria 60-69 de ani au fost înregistrate 2.952 de decese, adică 15,7% din total.

Cele mai puține decese au fost raportate la grupele de vârstă 5-19 ani, cu 57 de cazuri, 0-4 ani, cu 76 de cazuri, și 20-29 de ani, cu 83 de cazuri.

În iulie 2026, în mediul urban au fost înregistrate 9.607 decese, dintre care 4.951 în cazul bărbaților și 4.656 în cazul femeilor.

În mediul rural au fost raportate 9.170 de decese, respectiv 4.752 în cazul bărbaților și 4.418 în cazul femeilor.

Datele INS arată că în luna iulie 2026 au fost înregistrate 12.756 de căsătorii la oficiile de stare civilă.

În aceeași lună au fost pronunțate 2.058 de divorțuri, prin hotărâri judecătorești definitive și prin acordul soților, pe cale administrativă sau prin procedură notarială.