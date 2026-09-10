Companiile Kronospan și Kronochem din Sebeș, trimise în judecată pentru poluarea mediului cu substanțe cancerigene

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au finalizat cercetările într-un dosar privind infracțiuni de poluare prin evacuarea în atmosferă de substanțe periculoase și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Cauza are legătură cu perchezițiile efectuate în urmă cu aproape doi ani pe platforma industrială Kronospan din municipiul Sebeș. Procurorii anunță acum trimiterea în judecată a două societăți comerciale cu sediul în Sebeș, active în industria prelucrării lemnului, respectiv în industria chimică, precum și a doi angajați ai uneia dintre acestea. Cei doi angajați, un bărbat și o femeie, au deținut, în perioade succesive, funcția de responsabil pentru protecția mediului. Infracțiunile vizează 11 acte materiale săvârșite în perioada 2022 – 2024.

Plăci stratificate și formaldehidă

Conform unor surse Libertatea, cele două companii sunt Kronospan Trading Sebeș SRL și Kronochem Sebeș SRL, aflate de peste 10 ani în centrul unei dispute privind poluarea atmosferică a municipiului Sebeș. Reprezentanții acestora au respins permanent acuzațiile susținând că emisiile se încadrează în prevederile legale. La Kronospan Trading se fabrică plăci stratificate de tip PAL și MDF, în timp ce la Kronochem se obține formaldehida necesară în procesul de producție. Grupul Kronospan este o companie multinațională privată, controlată istoric de familia austriacă Kaindl, însă structura sa corporativă actuală este optimizată la nivel internațional prin holdinguri înregistrate în Cipru și Malta.

„Cele două societăți comerciale funcționează pe același amplasament din municipiul Sebeș, deţinând instalaţii tehnologice cu impact semnificativ asupra mediului, generând şi evacuând în aer, apă şi sol substanţe poluante periculoase. În scopul prevenirii/reducerii emisiilor de poluanţi, activitatea acestora se desfășoară în baza Autorizației Integrate de Mediu, act ce stabileşte expres sursele de emisii de poluanţi, natura poluanţilor, metoda şi frecvenţa de monitorizare, raportarea măsurătorilor către autorități, inclusiv frecvența de raportare și notificarea depășirilor valorilor admise. Potrivit acestor cerințe, măsurătorile poluanților se realizează atât prin laboratorul propriu al operatorilor (supus intercalibrării cu un laborator autorizat), cât și prin intermediul unui laborator autorizat extern - contractat de societăţi”, susțin procurorii din Alba Iulia.

Suspiciunile privind neconcordanța dintre valorile măsurate și cele raportate autorităților au condus, în cursul urmăririi penale, la efectuarea mai multor percheziții domiciliare, inclusiv la sediile celor două societăți și la sediul laboratorului extern, ocazie cu care au fost ridicate sisteme informatice și medii de stocare a datelor. Analiza acestora, coroborată cu un raport de expertiză în specialitatea ecologie și protecția mediului, a stat la baza acuzațiilor reținute prin rechizitoriu.

Analize repetate până se obținea rezultatul conform

„Din cercetări ar rezulta că, în mai multe zile din anii 2022 și 2023, în procesul tehnologic de fabricare a plăcilor din lemn și a rășinilor pe bază de formaldehidă, cele două societăți ar fi evacuat în atmosferă cantități de formaldehidă și de oxizi de azot care ar fi depășit limitele admise prin autorizația integrată de mediu, inclusiv în zone protejate. Potrivit raportului de expertiză în specialitatea ecologie și protecția mediului administrat în cauză, faptele ar fi fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală”, se afirmă în comunicatul Parchetului, fapte care se circumscriu infracțiunii de „poluare prin evacuarea în atmosferă de substanțe periculoase”.

Cealaltă infracțiune reținută în rechizitoriu (falsul în înscrisuri sub semnătură privată) constă în faptul că, în cuprinsul rapoartelor anuale de mediu pe anii 2022 și 2023 - transmise Agenției pentru Protecția Mediului Alba și Gărzii Naționale de Mediu și folosite ulterior, în anii 2023 şi 2024, pentru obținerea vizei anuale a autorizației integrate de mediu, angajații care au exercitat funcția de responsabil pentru protecția mediului ar fi atestat necorespunzător adevărului că toate valorile poluanților măsurați s-ar fi încadrat în limitele legale. Procurorii mai susțin că inculpații cunoşteau că, potrivit rapoartelor de încercare întocmite în aceeași perioadă de un laborator extern autorizat (contractat de societăţi), ar fi fost înregistrate mai multe depășiri ale limitelor admise pentru formaldehidă şi oxizi de azot, iar cerința etalonare a sistemului propriu de măsurare a poluanţilor nu a fost îndeplinită.

„Atunci când o determinare de laborator evidenția valori peste limitele autorizate, rezultatul respectiv nu ar fi fost raportat autorităților de mediu, procedându-se la repetarea analizelor până la obținerea unor valori conforme, ulterior fiind transmise autorităților statului numai valorile favorabile operatorului, creându-se astfel aparența respectării prevederilor autorizației integrate de mediu. Totodată, angajaţii secţiilor de producţie ale celor doi opratori erau angrenaţi în activităţi ce aveau ca scop obţinerea unor determinări în limitele admise, aceștia intervenind, în timpul prelevării probelor de către laboratorul extern autorizat (contractat de societăţi), asupra sistemelor de depoluare, asupra punctelor de prelevare sau asupra instalaţiilor tehnologice”, se mai precizează în rechizitoriu.

Depășiri mari ale limitei maxime la formaldehidă

Potrivit raportului de expertiză în specialitatea ecologie și protecția mediului administrat în cauză, întocmit pe baza a 12 rapoarte de încercare emise de laboratorul extern autorizat (contractat de societăţi), amploarea depășirilor constatate a fost următoarea:

*Formaldehidă, emisii ale primei societăți (industria prelucrării lemnului, Kronospan Trading - n. red.): depășiri constatate la toate cele 5 rapoarte de încercare analizate, cu un vârf de până la 3,24 ori limita maximă admisă, valoare înregistrată într-o zonă locuită, fapt ce a echivalat cu supunerea acută la formaldehidă a populației din acea zonă.

*Formaldehidă, emisii ale celei de-a doua societăți (industria chimică, Kronochem - n. red.): depășiri constatate la toate cele 3 rapoarte de încercare analizate, cu un vârf de până la 2,86 ori limita maximă admisă, tot într-o zonă locuită.

*Oxizi de azot: toate cele 3 măsurători analizate în cauză au depășit limita legală admisă.

„Formaldehida și oxizii de azot se numără printre substanțele poluante periculoase pentru care legislația de mediu impune limite stricte de emisie, monitorizare şi raportare, tocmai pentru că expunerea, chiar şi pentru o durată scurtă la concentrații ridicate, poate afecta sănătatea persoanelor din zonele învecinate platformelor industriale. Formaldehida este clasificată de Organizația Mondială a Sănătății în grupa I a agenţilor cancerigeni pentru om, putând provoca, de asemenea, anomalii genetice, iar expunerea la oxizii de azot poate provoca leziuni pulmonare severe şi alte boli respiratorii. Autorizația integrată de mediu are rolul de a garanta faptul că activitatea industrială se desfășoară cu respectarea acestor limite, iar raportarea corectă a valorilor măsurate către autoritățile de mediu este instrumentul prin care statul verifică respectarea lor”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Pe lângă trimiterea în judecată, la Judecătoria Alba Iulia, a celor două societăți comerciale și a celor doi foști responsabili de mediu, procurorii au mai solicitat desființarea parțială a înscrisurilor reținute ca fiind falsificate - rapoartele anuale de mediu pe anii 2022 și 2023.

Reprezentanții celor două companii au declarat pentru Libertatea că resping acuzațiile procurorilor. „Kronospan Trading SRL și Kronochem Sebeș SRL resping ferm toate acuzațiile aduse și sunt încrezătoare că faptele vor fi clarificate pe deplin în fața instanței. Ambele companii operează folosind cele mai bune tehnologii disponibile (BAT) pe toate liniile de producție și au investit peste 80 de milioane de euro în echipamente de depoluare, investiții care continuă în mod constant. Emisiile sunt monitorizate continuu prin laboratorul propriu, completat de măsurători periodice realizate de laboratoare externe acreditate.

În perioada de trei ani vizată de anchetă, au fost efectuate în total 533 de măsurători, reflectând amploarea și consecvența eforturilor noastre de monitorizare pentru a asigura respectarea permanentă a legislației de mediu. Protecția mediului reprezintă un subiect de importanță majoră pentru noi. Monitorizăm continuu activitatea, inclusiv emisiile de pulberi și formaldehidă, și menținem o comunicare constantă cu autoritățile competente cu privire la orice aspect. Cauza se află acum în fața instanței competente, iar noi așteptăm decizia acesteia cu deplină încredere, continuând totodată să cooperăm pe deplin cu autoritățile și să respectăm integritatea procesului judiciar”, se arată în răspunsul oferit pentru Libertatea.