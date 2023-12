Vedeta a recunoscut că de Moș Nicolae ea și sotul ei nu își cumpără cadouri. Valentina Pelinel a găsit ghetele goale, de Moș Nicolae. La fel și soțul său, Cristi Borcea. Motivul l-a dezvăluit chiar Valentina Pelinel, mamă a trei copii, un băiat și două fete.

„Doar copiii au găsit cadouri lângă ghetuțe. Au fost foarte fericiți, așa cum eram și noi la vârsta lor. Noi ne facem daruri doar de Crăciun”, a mărturisit Valentina Pelinel pentru Cancan.

Fostul model a dezvăluit ce planuri are împreună cu familia de Crăciun și Revelion. „De Crăciun o să fim la munte cu copiii și de Revelion o să ieșim în oraș cu prietenii. Vom rămâne în București”, a adăugat aceasta.

Valentina Pelinel a dezvăluit că ea și Cristi Borcea gătesc împreună, în fiecare weekend. „Eu și Cristi gătim de obicei în weekenduri împreună. Facem cam tot ce-și doresc copiii. Tuturor în casă ne plac și dulciurile, iar duminica avem un ritual: este zi de tiramisu, pe care îl pregătesc împreună cu copiii. Mai facem și grătare și ne mai gătesc și părinții.

Eu am fost și mai plinuță, dar am grijă. Fiind pofticioasă și ca atare și mâncăcioasă, sunt conștientă că trebuie sa fac mult sport.

Mă mai și abțin, dar am și perioade când îmi fac toate poftele culinare, cum ar fi în vacanțe și de sărbători”, a mai adăugat Valentina Pelinel pentru Cancan.

Valentina Pelinel a răbufnit după ce s-a spus că nu a terminat liceul

Valentina Pelinel a vorbit despre studiile pe care le are, după ce ani întregi s-a speculat că nu a terminat liceul. „Lumea nu e pusă la punct, nici eu nu sunt genul să mă laud și să ies să zic ce am făcut”, explică soția lui Cristi Borcea.

Încă din copilărie, Valentina Pelinel visa să devină un fotomodel faimos, să defileze pe cele mai cunoscute podiumuri de modă. Visul ei s-a îndeplinit la 17 ani, când a părăsit România și s-a mutat în America.

A făcut un efort mare, căci a fost nevoită să renunțe și la studii, era elevă la Colegiul Sfântul Sava din București. Așa au apărut apoi și zvonurile cum că vedeta nu a terminat liceul, că nu are 12 clase finalizate. De fapt, ea a absolvit liceul în America. Invitată în emisiunea „Online story”, soția lui Cristi Borcea a explicat că în America a absolvit liceul. Ulterior, ea a absolvit Facultatea de Marketing din Cornwell.

„Mă pufnește și râsul că și acum zic Valentina Pelinel nu și-a terminat liceul, eu l-am terminat de mult, stați liniștiți. Eh, lumea nu e pusă la punct, nici eu nu sunt genul să mă laud și să ies să zic ce am făcut, nu-mi place deloc, nu sunt genul ăsta.

Mi-am terminat liceul la Cornwell. L-am luat de la zero pentru că nu mi-au fost luați în considerare anii din România de la Colegiul Național Sfântul Sava și am luat-o de la zero, da. Am studiat, de fapt, 5 ani”, a explicat Valentina Pelinel, conform wowbiz.ro.

