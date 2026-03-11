Fosta europarlamentară a mărturisit că divorțul nu a fost ușor de gestionat și că a avut nevoie de sprijin pentru a reuși să depășească această etapă.

Invitată recent într-un podcast, Daciana Sârbu a recunoscut că, după o relație de aproape 20 de ani, procesul de vindecare a fost unul complex și a implicat mai mult decât sprijinul familiei.

Terapia, un pas important după despărțire

Daciana Sârbu a explicat că a ales să apeleze la ajutorul unui psiholog pentru a înțelege mai bine schimbările prin care trecea și pentru a putea merge mai departe.

Ea a subliniat că nu a vrut să treacă singură prin această perioadă dificilă. În afară de terapie, sprijinul familiei și credința în Dumnezeu au avut un rol important în procesul de vindecare.

„Există viață după divorț! Cred că, în general, orice lucru care ți se întâmplă, mai neplăcut, ca să nu spun… experiențele din viață te schimbă, te formează, vin cu un scop și dacă înveți și reușești să privești această parte bună a oricărei experiențe mai neplăcute, cred că e un câștig personal și există viață după orice experiență, orice experiență te învață. Dacă ești suficient de matur, înțelept, așezat să privești din toate perspectivele experiențele, poți să mergi înainte.

Eram căsătoriți de aproape 19 ani, cam 20 de ani cu totul. Da, e o viață și nu am trecut singură, bineînțeles, și cred că e foarte important să nu crezi că poți face totul singur și că poți duce orice singur. Să ceri ajutor nu e ceva ce te pune în ipostaza de om slab. Din contră… mi se pare că dacă recunoști că nu mai poți, deja ai făcut un pas spre vindecare și da, am avut nevoie de ajutor, de sprijin. Familia, psihologul și, cel mai important, credința (n.r.: acestea au fost lângă ea după divorț), credința a fost întotdeauna stâlpul meu de sprijin. Întotdeauna ajutorul a venit, în primul rând, de la Dumnezeu și apoi de la familie. În ultimul timp am descoperit și mersul la psiholog, care m-a ajutat enorm, m-a ajutat să privesc din alt unghi situația și să privesc părți din mine pe care nu le-am văzut sau nu am vrut să le văd, să recunosc că le am, să conștientizez și să nu merg pe același drum”, a spus politiciana în podcastul „Acasă la Măruță”.

Daciana Sârbu spune că experiența divorțului, deși dureroasă, a devenit în timp o lecție de viață. În loc să privească despărțirea ca pe un eșec, ea a ales să o considere o etapă necesară pentru evoluția personală.

Fosta europarlamentară a explicat că a învățat să privească lucrurile cu mai multă maturitate și să accepte că uneori drumurile oamenilor se separă.

Cătălin Măruță: Nu se mai putea face nimic (n.r. – pentru a repara căsnicia cu Victor Ponta)?

Daciana Sârbu: Eu nu privesc asta ca pe un eșec, eu cred că există perioade în viață pe care le trăiești și care, la un moment dat, se epuizează și cred că atunci e important să faci schimbări. Nu privesc ca un eșec pentru că am făcut lucruri minunate împreună, avem doi copii, suntem în continuare o familie pentru toți cei trei (n.r. – copii) și cred că ăsta e cel mai important lucru: să nu privești ca pe un eșec când ceva se încheie sau să stai să te gândești dacă puteai să faci mai mult. Situația asta este, ce poți să faci de acum înainte? Mai bine și mai mult pentru tine, mai bine și mai mult în situația noastră pentru copii, cum putem să gestionăm toate problemele și aspectele care apar în genul ăsta de momente, ca să ieșim cât mai întregi cu toții.

Eu m-am reinventat și profesional. Am plecat de la politică, de la cofetărie la mâncătorie cumva, în cu totul alt domeniu. E pasiunea mea și nu a fost ușor nici să renunț la ceva ce iubeam și făceam cu pasiune, iar viața mea de la Bruxelles și activitățile mele de acolo aveau legătură tot cu gastronomia, cu alimentația. Am trecut la antreprenoriat în HoReCa, unii ar spune chiar sinucidere… și cu o experiență de 10 ani deja.

Viața după divorț

În prezent, Daciana Sârbu spune că a reușit să își regăsească echilibrul și să privească cu optimism spre viitor. După perioada dificilă prin care a trecut, ea s-a concentrat mai mult pe proiectele personale și pe lucrurile care îi aduc liniște și împlinire.

Fosta europarlamentară consideră că experiența divorțului a ajutat-o să se reinventeze și să înțeleagă mai bine ce își dorește de la viață.

Deși a fost o etapă dificilă, Daciana Sârbu spune că a învățat să transforme durerea într-o lecție de maturitate și într-un nou început.

Cătălin Măruță: Voiam să te întreb… câteodată unele lucruri când nu mai merg, de ce nu mai merg? Pentru că erau 19 ani de căsătorie și te gândești ce nu a funcționat, cum se întâmplă ruptura asta, când apare.

Daciana Sârbu: Eu privesc lucrurile mai mult din perspectivă spirituală, cred că drumul atât a fost.

Cătălin Măruță: Simțeai chestia asta în ultimii ani?

Daciana Sârbu: Nu neapărat, că viața te învârte în tot felul de… și poate nu ai timp să stai să te gândești. Eu cred că poate modul meu de a gândi este că nu mă uit în urmă și cu regret. Iau lucrurile așa cum sunt, tratez situațiile când apar și încerc să privesc înainte cu încredere că viața așa este: cu bune, cu rele și cu situații care sunt greu de acceptat uneori, dar există.