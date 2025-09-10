Daciana Sârbu trăiește o nouă poveste de dragoste și nu mai ascunde acest lucru. Femeia de afaceri s-a afișat pentru prima dată alături de actualul partener, un tânăr tatuat, la un eveniment unde a fost prezentă și Irina, fiica pe care o are din căsnicia cu Victor Ponta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

În imaginile surprinse, cei doi apar foarte apropiați, iar gesturile lor trădează legătura pe care o împărtășesc. Cel mai probabil, bărbatul a cunoscut-o deja și pe Irina, semn că relația lor este una asumată.

La scurt timp după apariția publică, Daciana Sârbu a publicat pe Instagram un mesaj cu subînțeles, care a fost interpretat ca o reacție la speculațiile privind noua ei relație. „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea. Fericirea nu este întotdeauna logică. Dacă te face fericit și nu rănește pe nimeni, nu-ți mai face griji să-ți justifici acțiunile în fața celorlalți”, este postarea distribuită de aceasta, pe Instagram.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Prin mesaj și apariția de la eveniment, Daciana Sârbu transmite clar că nu se lasă influențată de opiniile celor din jur și că își urmează propria fericire alături de noul partener.

Daciana Sârbu s-a afișat alături de noul iubit

Daciana Sârbu pare mai fericită ca oricând. După divorțul discret de Victor Ponta, fosta europarlamentară și actuală femeie de afaceri a ales să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Totuși, recent, ea a decis să facă un pas important: s-a afișat pentru prima dată la un eveniment alături de noul ei iubit.

Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste, potrivit spynews.ro.

Un detaliu care a atras atenția este prezența Irinei, fiica Dacianei din căsnicia cu Victor Ponta. Acest lucru arată că noul partener a fost deja integrat în viața familiei. Daciana și fostul premier mai au o fiică adoptată, pe Maria, care a fost surprinsă recent alături de mamă și de actualul partener într-un parc din Capitală.

Recomandări Data la care Rusia va ataca Europa. Șeful spionajului militar ucrainean: „Moscova are cel mai extins program de înarmare din anii 80 încoace, de 1,2 trilioane de dolari”

Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul lui marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE