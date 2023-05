Pe lângă o frumoasă prietenie cu marele artist Joe Cocker, Damian Drăghici a avut şi onoarea să participe la nu mai puţin de 126 de concerte alături de acesta. „E o piesă pe care vreau să o cânt în onoarea lui Joe! Chiar sunt foarte emoţionat! Am fost prieten cu el; în 2004 am fost abordat de cei care organizau turneul „Night of the Proms”, un turneu foarte mare, care se întâmplă anual în Europa.

Damian Drăghici se transformă în Joe Cocker

Am avut 126 de concerte în care eram cap de afiş James Brown, Shaggy, Joe Cocker, eu, Cyndi Lauper… El (n.r. – Joe Cocker) a auzit într-o seară povestea mea, căci l-am rugat pe prezentatorul spectacolului să-mi spună exact povestea, cum cântam cu naiul şi acordeonul pe străzile din Grecia şi atunci mi-a spus: «Vrei să cânţi cu acordeonul cu mine? Mi-a plăcut că ai avut curajul să îţi spui toată povestea!»”, a dezvăluit Damian Drăghici despre începutul colaborării lui cu marele artist.

Damian Drăghici, despre concertele cu Joe Cocker: „Erau şi câte 120.000 de oameni în faţa scenei, care ne aplaudau”

„Am avut 126 de concerte cu el, într-un an de zile şi aceeaşi emoţie de fiecare dată, o emoţie pe care n-am simţit-o niciodată în viaţa mea. Erau şi câte 120.000 de oameni în faţa scenei, care ne aplaudau. Nu poţi să îţi imaginezi sentimentul!”, a mai completat Damian Drăghici.

Profesoara de canto Crina Mardare le-a mărturisit imediat când i-a întâmpinat la antrenamente: „Este o piesă extraordinar de frumoasă, dar extraordinar de greu de cântat!”, iar Cristina a completat imediat: „E cea mai grea piesă pe care putea să ne-o dea vreodată ruleta!”.

La rândul lor, juraţii s-au declarat şi ei în egală măsură bucuroşi şi miraţi de propunerea ruletei: „Nu credeam să aud vreodată pe cineva din România cântând partitura asta!”, le-a mărturisit Aurelian Temişan. Întregul moment va putea fi urmărit sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1.

Ce a declarat Damian Drăghici înainte de a debuta la „Te cunosc de undeva”

Cunoscutul instrumentist, interpret şi producător muzical Damian Drăghici face echipă chiar cu iubita lui. „Sunt artist, îmi place să mă joc! Şi, mai mult de atât, îmi place să schimb jocul de fiecare dată. Cu siguranţă am emoţii, pentru că, da, chiar nu ştiu la ce să mă aştept – «Te cunosc de undeva!» este categoric extrem de diferit faţă de orice lucru pe care l-am făcut până acum, dar toate aceste emoţii sunt constructive.

Sunt genul de emoţii pe care le-am resimţit doar la primul meu concert cu Meditaţii Lăutăreşti, primul meu proiect cu vocea, primul meu proiect în care mi-am dat voie să fiu eu. Asta e cel mai important – să te laşi să fii tu. Să te laşi să te joci, să fii real. În mod paradoxal, «Te cunosc de undeva!» este una dintre emisiunile care sprijină realitatea.

Chiar dacă interpretăm personaje, acest joc de roluri reprezintă expunerea copilului din noi, pe care noi trebuie să îl lăsăm să iasă la suprafață pentru a ne putea bucura, pentru a putea fi din nou fericiţi cu adevărat. Această emisiune reprezintă o vacanţă emoţională, unde reuşim să lăsăm emoţiile libere, râdem, glumim şi, cel mai important lucru, venim în forță! Chiar sper să aducem puţin din atmosfera dată de ritmul meu şi al fraţilor mei din Orchestra Damian & Brothers!”, dezvăluia Damian Drăghici.

