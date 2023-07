Șerban Copoț și Dan Badea sunt prezentatorii emisiunii „iUmor”, însă artistul a anunțat recent că nu va mai face parte din acest proiect. În ziua în care a împlinit 42 de ani, Șerban a postat un mesaj în care mulțumea celor care l-au susținut și l-au urmărit la Antena 1.

„Vă mulțumesc pentru urări! 42 de ani! O petrecere reuşită este cea în care nu găseşti poze prea reuşite. Se pare că este o vârstă la care este binevenită o schimbare. O schimbare in bine, prin care îmi iau „La revedere” de la un colectiv cu care am lucrat 14 sezoane. Cu bune, cu rele, am fost acolo o gaşcă care a scris un capitol în umorul românesc. Fiecare cu părticica lui. Acum, a venit momentul să le urez mult succes şi să îmi văd de proiectele mele”, anunța prezentatorul la începutul lunii iulie.

Dan Badea a avut o primă reacție și a mărturisit că nu vrea să comenteze alegerea colegului său, însă cert este că el va rămâne în continuare la „iUmor”. Prezentatorul spune că se bucură să facă parte din această echipă.

„Am văzut ce a scris și el. E un subiect care mă depășește, nu aș vrea să vorbesc despre el! (n.r. ce a declarat Șerban Copoț despre plecarea de la iUmor) Clar! (n.r. el rămâne) La umor nu renunțăm niciodată! Într-un singur cuvânt, are umor, cred că e foarte potrivit pentru ce fac eu. Propuneri pot fi multe, eu pot să fac o grămadă de lucruri, dar mi-a plăcut foarte mult această echipă, este extraordinară. M-am regăsit în energia lor! Sunt puțin nebuni în cel mai frumos mod posibil, mi-a plăcut asta!”

Șerban Copoț și magicianul Robert Tudor, conflict la Antena 1?

Recent, s-a spus că au existat tensiuni între Robert Tudor și Șerban Copoț și că ar fi ajuns chiar și la bătaie. Cei doi protagoniști au făcut declarații despre ceea ce s-a întâmplat în timpul filmărilor.

Șerban și Tudor și-ar fi adresat injurii unul altuia. Robert Tudor nu a negat informațiile apărute în presă. Magicianul ar fi vrut însă să se consulte înainte de a face vreo declarație. „Nu vreau să comentez acum. Nu neg, nu confirm. Voi face o declarație foarte curând, când voi putea. Vă anunț eu”, a declarat Robert Tudor pentru Fanatik.

Șerban Copoț, pe de altă parte, susținea că acest conflict nu a avut loc. Artistul spunea clar și răspicat că nu a existat nicio bătaie între el și magicianul Robert Tudor.

„Nu este adevărat acest scandal. Nu înțeleg care este treaba cu acest subiect inventat. Nu înțeleg de unde a pornit, sunt absolut uimit. Asta se cere, violență și bătaie. La noi nu există treaba asta acolo. Este o confuzie. Nu este un subiect acesta pentru că nu există. Eu sunt un om foarte pacifist, nu mă ocup cu așa ceva”, a spus Șerban Copoț pentru sursa citată.

