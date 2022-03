Dan Capatos, înlocuit de Paula Chirilă în emisiunea de la Antena Stars. De ce a lipsit prezentatorul: „El merge cu campionul”

Pe scaunul prezentatorului, de la ora 22.00, în direct la Antena Stars s-a așezat Paula Chirilă, care a prezentat emisiunea în locul lui Dan Capatos. S-a aflat și motivul pentru care el a lipsit de pe post. Acesta l-a însoțit pe Andrei, fiul lui, la o competiție importantă de tenis.

„Dan nu ajunge in seara asta că e tată de campion. El merge cu campionul. Dan e cu Andrei (n.r. fiul său) la un campionat de tenis, că acolo e bun Andrei, e megacampion. Din păcate, traficul intens l-a împiedicat să ajungă.”, a explicat Paula Chirilă la Antena Stars, notează spynews.ro.

Nu este prima oară când Dan Capatos lipsește din emisiune și e înlocuit cu Paula Chirilă, și în februarie prezentatorul nu a apărut pe post. Atunci, el a mers într-o vacanță cu soția cu ocazia împlinirii celor 23 de ani de relație.

Băiatul lui Dan Capatos e pasionat de tenis

Recent, Dan Capatos a făcut dezvăluiri despre băiatul lui în vârstă de 11 ani. „Andrei a făcut 11 ani. El e cu tenisul, da. Trage tare. La 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum e la 12 ani, să vedem ce demonstrează. A plecat de pe locul 450, acum e pe 90, deci evoluează frumos. Asta e cea mai mare realizare (n.r. că este tată).

Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui. Nu știu, asta e dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de 6 luni de anturaj greșit. Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui proprii, și la mine, probabil ca și al tine, se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic.”, a spus prezentatorul de la Antena Stars.

