„Andrei a făcut 11 ani. El e cu tenisul, da. Trage tare. La 10 ani a ajuns până pe locul 12 pe țară, acum e la 12 ani, să vedem ce demonstrează. A plecat de pe locul 450, acum e pe 90, deci evoluează frumos.

Asta e cea mai mare realizare (n.r. că este tată). Cred că sunt ok ca tată, vreau să fiu prietenul lui. Nu știu, asta e dilema viitorului, cum ar trebui să fiu ca să reușesc să țin lucrurile sub control pentru că am văzut foarte multe cazuri în jurul meu în care 7 ani, 10 ani, 14 ani de educație sunt distruși de 6 luni de anturaj greșit.

Încă încerc să găsesc o cale în care să nu intru cu picioarele în viața lui. Trebuie să aibă personalitate, să aibă alegerile lui proprii, și la mine, probabil ca și al tine, se vor lupta foarte mult cu apăsarea numelui. Orice intruziune de genul ăsta va fi resimțită din partea lui mult mai puternic.”, a spus prezentatorul de la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Totodată, Dan Capatos a și explicat de ce își ține băiatul departe de camerele de filmat. Andrei nu a apărut în nicio emisiune de televiziune, rar postează imagini cu el pe rețelele de socializare. Prezentatorul spune că băiatul lui are timp pentru toate și își va alege singur dacă își dorește o viață publică. „Noi da, vorbim, dar nu la nivelul ăsta la care vorbim acum. Vorbim în felul în care să îl fac să înțeleagă că eu sunt cel mai bun prieten al lui. Eu am aplicat altfel de tehnică. Eu nu l-am scos în față. Mi s-a părut că va avea destul de mult timp la dispoziție în care să fie abordat de lumea rea din jur și l-am lăsat în felul lui și în zona în care s-a simțit ok.

Sunt eu destul de vulnerabil, de vizibil, ca intimitate, practic nu avem intimitate, și nu vreau să o transfer de acum. Deocamdată își vede de treaba asta cu sportul, am ales varianta de a-l ține cât mai puțin vizibil.”, a mai explicat prezentatorul pe Youtube.

GSP.RO 11 copii ucraineni nu se mai pot întoarce acasă. I-a prins războiul la Brașov, fără părinți lângă ei. ”Acum, ei sunt ai noștri”

Playtech.ro ȘOC! Pe cine a sunat Zelenski azi-noapte! HALUCINANT ce i-a zis despre Ucraina

Observatornews.ro "Mamă, scoate-mă de aici! Omorâm oameni nevinovați". Soldați ruși s-au predat de bunăvoie și cer să plece acasă

HOROSCOP Horoscop 28 februarie 2022. Scorpionii una spun și alta fac, și nu pentru că nu sunt consecvenți, ci pentru că situația se schimbă

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE Ras al-Khaimah: sejurul perfect la care visezi