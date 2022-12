Dan Chișu, dezvăluiri despre relația cu Alina Chivulescu: „Ne-am întâlnit la avocat, unde divorțam amândoi”

Dan Chișu, 66 de ani, și Alina Chivulescu, 48 de ani, formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Momentan, cei doi locuiesc pe Coasta de Azur, mai ales că soțul are și cetățenie franceză și are de rezolvat câteva probleme medicale.

Un personaj cu povești fabuloase, de la omul care a creat măștile pentru concertul epic „Cantafabule” al lui Phoenix, până la a pleca din România comunistă cu o căsătorie aranjată în Franța. De la a fi, practic, elevul și omul de încredere al lui Ion Țiriac până la „Noaptea devoratorilor de publicitate”. De la „Cafe DeKo”, unde s-a ridicat stand up-ul autohton, Goran Bregovici și Emir Kusturica, la filmele și iubirile sale celebre, printre care și cea mediatizată cu Mihaela Rădulescu.

Dan Chișu și Mihaela Rădulescu. Foto: Facebook

Unde a fost scânteia

Invitat al podcastului lui Marius Tucă, „Viața mea e un roman”, Chișu a explicat cum a început relația cu actrița Alina Chivulescu, care de patru ani este soția lui cu acte, după alți patru ani de la înfiriparea iubirii.

„Eram hotărât să nu mă căsătoresc niciodată. O cunoșteam pe Alina, ne știam… Paradoxal, la premiera de la «Selfie» (n.red. – în 2014), nu a mai venit Mihaela, era plecată la Monte Carlo, iar cei de acolo mi-au zis să stau lângă Chivuleasca. Ne-am întâlnit cu mulți ani înainte la avocatul unde venisem eu să-mi recunoască divorțul din Franța, iar ea era pentru actele de la divorțul ei. Am divorțat în același loc”, a dezvăluit Dan Chișu în emisiune. În pelicula respectivă au jucat amândoi.

Niciunul nu mai voia căsătorie

Niciunul dintre cei doi nu avea de gând să-și lege destinele pe viață. „Când ne-am împrietenit, ieșeam foarte des, iar Alina mi-a zis: «E o relație mișto, îmi place, dar vezi că eu nu mai vreau să mă căsătoresc niciodată!». «Foarte bine. Și eu la fel!», i-am răspuns. Și ce fac minus cu minus? Ne-am căsătorit și suntem fericiți. Dar suntem conștienți că în oricare alt moment, dacă am fi încercat, nu am fi reușit. Înțelepciunea mea, mai mică, a ei, mai mare, nu mai e slalomul printre defectele celuilalt. Noi ne înțelegem atât de bine de parcă ne-am cunoaște de-o viață. Cu toate că ne știm de vreo 30 și ceva de ani, fără să se fi întâmplat nimic până acum opt. Au scris niște ziare: «Vai, s-a reluat relația…». Nu e adevărat, nu am avut niciodată o relație, ne-am cunoscut, eu am admirat-o, atât, până în 2014.

„Îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu”

Într-un interviu pentru OK! Magazine, la începutul anului, actrița a făcut dezvăluiri din culisele căsniciei sale. „Are Dan o replică foarte mişto legată de noi: «De ce să stricăm o poveste aşa frumoasă cu un adevăr?». Asta pentru că s-a spus că noi am avut o relaţie acum nu ştiu câţi ani şi că am reluat-o. Nu e adevărat”, a spus ea pentru sursa citată.

„Lucrurile au venit organic. Nici eu, nici Dan n-am făcut vreun efort. A fost să fie. Semănăm destul de mult, suntem născuţi în aceeaşi zi, 21 iulie. Şi, de fapt, e o chestie de asemănare, dar şi de complementaritate. E o întâlnire pentru care eu îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu”, a mai povestit Alina Chivulescu.

