„E simplu. Dan… de fapt, am luat-o pe drumuri diferite, pe cărări diferite, după atâția ani.

Se întâmplă, ca în căsătorie, ca în căsnicie, dar Fly Project merge mai departe cu piesă nouă. Sunt în industria muzicală de vreo 16 ani, din 2005”, a spus Tudor Ionescu.

„Am numărat piesele pe care le am. Toată lumea le-a transformat în HIT-uri. Sunt cel puțin unul pe an.

Anul trecut am lucrat mult mai mult, că am avut timp să stăm mult mai mult în studio și am făcut foarte multe piese pentru Fly Project, dar și pentru alți artiști”, a continuat el. Recent, Tudor Ionescu a lansat piesa „Millerba”.

