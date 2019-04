Libertatea: Se apropie Paștele. Unde-l vei petrece?

Dan Negru: Cu ai mei, acasă. Casa poate să fie la București, la Timișoara sau oriunde altundeva. De fapt, acasă e unde sunt ai tăi. Părinții mei și bunicii mei din ambele părți, și materni, și paterni, au fost deportați în Bărăgan și îmi spuneau adeseori că acolo e casa, unde sunt ai tăi.

Amintiri de Paște din copilărie, din adolescență?

Familia, ai mei toți adunați laolaltă, e tot ce țin minte și ce am păstrat. Am încercat să ne facem un program relaxat în viața de zi cu zi, adică nu suntem o familie de weekend sau de sărbători, dar Paștele vine cu o altă bucurie. Oi fi eu ”regele Revelioanelor”, dar pentru mine cea mai frumoasă sărbătoare nu e Revelionul, ci noaptea de Înviere, când avem un ritual pe care l-am transmis și copiilor mei, de la mersul la biserică până la venitul acasă după miezul nopții cu lumânarea aprinsă și ciocnitul primelor ouă roșii chiar atunci, în noaptea Învierii. E mult mai cool decât oricare Revelion de-al meu!

„Îmi place să merg la denii la Mănăstirea Cozia”

Obișnuiești să mergi la denii în Săptămâna Patimilor?

Da, merg la denii atunci când am timp. Și îmi place să merg la denii la Mănăstirea Cozia. Liniștea deniilor de acolo e incredibilă.

Îmi place să prind ambele sărbători pascale. De Paștele Catolic zbor în țări catolice, ca să simt bucuria Paștelui de două ori. Învierea e cea mai cool sărbatoare de pe planetă. Sper să nu fac o blasfemie, dar îmi place atât de mult sărbătorea de Paște, încât mă bucur că sunt două!

La Timișoara, asta se simte cel mai bine, pentru că acolo amestecul de catolici și ortodocși e o normalitate. În copilărie, aveam întodeauna două sărbători pascale, pentru că vecina de lângă casa noastră era o unguroaică, tanti Marika, iar cea de vizavi era o nemțoaică, tanti Greta.

Care sunt mâncărurile preferate de Paște?

Mănânc miel. Mult miel și drob de miel. Soția mea e campioană mondială la preparatul drobului de miel sau ar fi, dacă ar exista competiția asta. Sunt un mare consumator de miel de Paște.

„Adeseori, sunt un campion al exceselor”

Deci îți place să mănânci. Ce faci ca să nu te îngrași?

Fac sport, adică joc baschet de plăcere, pentru că am jucat toată viața mea. Am încercat chiar să-l fac de performanță în adolescență, dar au fost alții mult mai buni. La alimentație nu sunt atent deloc, pentru că am, probabil, un metabolism bun. Nu doar că nu fac eforturi să nu mănânc, dar adeseori, sunt un campion al exceselor. Deocamdată îmi funcționează metabolismul, ăsta e principalul secret al siluetei mele.

Alte activități de timp liber, în afară de sport?

E una de care m-aș ocupa mai mult, dar nu apuc: să stau cu copiii mei. De asta mă enervează oamenii care îmi strică timpul și mă fac să stau puțin cu ai mei. Încerc să-i evit. Cândva, nu ratam nici un eveniment pe care puteam să-l prezint, acum refuz multe evenimente pe care ar trebui să le prezint prin țară. Mi-a trecut. Banii luați acolo nu plătesc timpul pierdut aici.

