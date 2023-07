În mediul online, Dan Negru a susținut că vedetele de la noi nu mai au așa de mult succes atunci când înaintează în vârstă. În străinătate e altfel, susține prezentatorul, care l-a dat exemplu pe moderatorul american Larry King.

Dan Negru: „La noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani!”

„Eu, Ștefan Bănică, Andreea Esca la 50 de ani suntem bătrâni. Smiley sau Delia la 40 sunt și ei… Pentru că la noi bătrânețea începe la vreo 30 de ani! Azilul de bătrâni e o mentalitate! Larry King devenea celebru la 54! Avea vreo șansă la noi?”, s-a întrebat retoric Dan Negru.

Și a continuat, făcând o comparație între cum a fost tratat Regele Mihai în România și cum a fost percepută Regina Elisabeta în Marea Britanie: „Televiziunile din România n-au niciun prezentator de știri trecut de 60 de ani deși în lumea civilizată știrile sunt prezentate de jurnaliști de peste 50-60 ani pentru că ei au experiență și credibilitate. Giani Morandi a prezentat anul ăsta San Remo la 78 de ani.

La noi, vârsta lui Gică Petrescu era subiect de bancuri!

«Ole, Ole, ieși afară moșule» erau scandările împotriva Regelui Mihai în anii 90. Regele avea atunci 70 de ani. Regina Angliei a murit la 96 și vârsta îi era un privilegiu”.

„E o molimă care atacă generație după generație și noi toți tăcem”

Dan Negru mai susține că discriminarea de vârstă în România e prezentă de multă vreme și că românii sunt cei care o alimentează. Spune și că cei trecuți de 60 de ani nu pot accesa credite la bănci. „La noi, după 60 de ani nu mai poți să accesezi niciun credit, indiferent de venituri sau de avere. Băncile te consideră mort!

Discriminarea de vârstă există în România. N-o spune nimeni! E o molimă care atacă generație după generație și noi toți tăcem. România știe cel mai bine să transforme vârsta în regrete”, a încheiat prezentatorul.

Ce a mai spus Dan Negru despre Andreea Esca

Dan Negru este de părere că odată cu trecerea timpului, oamenii de televiziune au început să facă discriminare între generațiile care au dat tonul și tinerii care vin din urmă. „Discriminarea pe bază de vârstă. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune că după 30 de ani ești bătrân asta pentru că televiziunile din România sunt prea multe și nu și-ar permite angajați cu experiență care au alte standarde financiare.

Dar există discriminare de vârstă la noi, uitați-vă pe ecranele TV din România și pe cele din Italia, Anglia, America…”, a declarat Dan Negru conform Ciao.

Când se va retrage de pe micile ecrane

Dan Negru a fost sincer și a mărturisit despre momentul în care o să se retragă din televiziune. De asemenea, el a dezvăluit care a fost sfatul primit de la regretatul om de televiziune Valeriu Lazarov.

„Dumnezeu a fost bun cu mine în anii ăștia în televiziune. Am colegi care au avut succes cu o singură emisiune sau la o singură televiziune. Eu am avut șansa mai multor succese, de la blonde la copiii, de la farse la revelioane, de la «Jocul cuvintelor», la «Ciao, Darwin» cu Mama Natură.

Cândva, Valeriu Lazarov m-a sfătuit să demonstrez că pot să am succes cu mai mult de o singură emisiune în televiziune spunându-mi că în Spania sau în Italia ești considerat «om de televiziune» abia după al treilea format cu succes de audiențe.

Eu am avut norocul atâtor hituri doar pentru că am avut tăria să refuz formatele în care n-am crezut. Când nu o să mă mai regăsesc în niciun format TV, plec. Publicul trebuie educat și nu telecomanda interzisă. O spun eu, cel care a făcut emisiuni cu Mama Natură dar omul are dreptul să evolueze.

Telecomanda e aceeași, noi putem să evoluăm. Sunt tâlharul de pe cruce, care s-a întors la final. Mă bucur că «Jocul Cuvintelor», un concurs despre creiere, are un succes atât de mare la public. Deci se poate”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.

