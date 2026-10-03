Dan Negru a făcut o mărturisire surprinzătoare despre momentul în care a fost învins în audiențe. Omul de televiziune a vorbit deschis despre show-urile cu ispite create în trecut.

Dan Negru a transmis un mesaj pe rețelele de socializare odată cu debutul noului sezon al emisiunii „The Floor” de la Kanal D.

Cunoscut drept unul dintre cei mai longevivi și de succes prezentatori TV din țară, omul de televiziune a ales să abordeze trecutul său profesional dintr-o perspectivă sinceră, rememorând momentele în care domina micile ecrane cu show-uri de divertisment, dar și episoadele în care a pierdut lupta pentru audiență în fața unor personaje de tabloid extrem de mediatizate.

Ce sfat i-a dat regretata Stela Popescu lui Dan Negru

Mărturisirea lui Dan Negru aduce în prim-plan o amintire alături de regretata actriță Stela Popescu, care a fost invitată în emisiunea lui, exact în perioada în care atenția publicului era acaparată de subiecte senzaționale. În ciuda statutului de „rege al audiențelor” pe care îl purta, cifrele au indicat o înfrângere clară.

„Și eu mi-am furat-o cu un 6-0 (n.r referire la meciul Polonia - România) de la Vulpița sau, parcă, de la Leo de la Strehaia. Îi mai știți? Eu o aveam invitată într-o seară pe Stela Popescu. Dar, cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut. A doua zi, Stela Popescu mi-a spus: «Dănuț, nu număra oamenii, cântărește-i»”, a povestit Dan Negru pe rețelele de socializare.

Dan Negru: „Nu mi-e rușine de trecutul meu în TV”

Sfatul primit de la Stela Popescu i-a marcat evoluția profesională și l-a determinat să își reevalueze prioritățile. Chiar dacă astăzi realizează formate de cultură generală și quiz show-uri, Dan Negru a subliniat că își asumă integral toate proiectele de divertisment prezentate de-a lungul celor 25 de ani de carieră.

Trecerea la un alt tip de format a venit natural, ca un pas firesc în maturizarea sa profesională.

„Diseară, de la ora 21, începem un nou sezon «The Floor». E un show isteț, pentru oameni deștepți. Ei au fost unul dintre motivele pentru care, acu’ niște ani, mi-am schimbat locul de muncă. Show-urile cu «ispite», Mama-Natură sau Revelioanele le-am inventat acu’ vreo 25 de ani și nu mi-e rușine de trecutul meu în TV. Dar viața te obligă să crești. Dacă la 50 de ani ești ca la 20, ai trăit 30 de ani degeaba”, a adăugat prezentatorul TV.

Dan Negru, semnal de alarmă despre grilele TV din România

Dan Negru consideră că emisiunile de cultură generală au un rol esențial, furnizând un conținut intelectual mai ridicat.