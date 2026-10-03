Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă dimineață, 3 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cu aproape două ore înainte, un alt cutremur, de 2,9, a avut loc în aceeaşi zonă seismică.

Două cutremure în România, sâmbătă dimineață

Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul de magnitudine 3,5 s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri.

Intensitatea estimată a fost de gradul I. Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.

Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 92 km nord-est de Ploieşti.

În urmă cu o săptămână, în aceeași zonă, INFP a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, de 4,5, a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur. Recomandările ISU

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.

Printre recomandările ISU se numără:

Nu părăsiți imediat spațiul în care v-a surprins seismul; acordați mai întâi primul ajutor celor afectați, dacă este cazul.

Calmați persoanele speriate, în special copiii.

Ajutați răniții sau persoanele prinse sub obiecte ușoare să se elibereze, fără a mișca răniții grav dacă nu există un pericol suplimentar.

Asigurați siguranța copiilor, bolnavilor și vârstnicilor, pregătindu-i pentru o eventuală evacuare.

Folosiți telefonul doar pentru apeluri de urgență, pentru a nu bloca liniile de comunicare.

În cazul izbucnirii unui incendiu, încercați să-l stingeți cu mijloace proprii.

Verificați instalațiile electrice, de gaze, apă și canalizare; dacă observați avarii, întrerupeți alimentarea și anunțați autoritățile competente.

Nu folosiți foc deschis după cutremur.

Părăsiți clădirea cu calm, după ce verificați dacă scara și drumul spre ieșire sunt sigure.

Fiți pregătiți pentru eventuale replici seismice.

Dacă ușile sunt blocate, încercați deblocarea lor fără panică; dacă nu reușiți, spargeți un geam și evacuați-vă prin deschiderea creată, cu grijă la cioburi.

Urmați doar informațiile și recomandările oficiale.

Dacă vă aflați în exterior, îndepărtați-vă de clădiri și obiecte care ar putea cădea, deplasându-vă calm spre un loc deschis și sigur.