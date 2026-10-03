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Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă dimineață, 3 octombrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Cu aproape două ore înainte, un alt cutremur, de 2,9, a avut loc în aceeaşi zonă seismică.
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Potrivit INCDFP, cutremurul a avut loc la ora locală 4:22, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul de magnitudine 3,5 s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri.
Intensitatea estimată a fost de gradul I. Seismul a avut loc în apropierea următoarelor oraşe: 55 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Braşov şi 83 km nord-est de Ploieşti.
Cu aproape două ore înainte, la ora 2:41, un alt cutremur, cu magnitudinea 2,9, a fost înregistrat în aceeaşi zonă seismică, dar în judeţul Vrancea, la adâncimea de 136,9 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 43 km sud de Focşani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 92 km nord-est de Ploieşti.
În urmă cu o săptămână, în aceeași zonă, INFP a înregistrat un alt cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter.
Cel mai puternic seism din acest an, de 4,5, a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.
Printre recomandările ISU se numără:
Zona seismică Vrancea este cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, fiind una dintre cele mai active regiuni din România în ceea ce privește cutremurele.