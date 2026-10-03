Un bărbat din Serbia a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare după ce a postat o întrebare controversată: „Cum să mă răzbun pe fosta mea soție?”. Subiectul a atras sute de comentarii și a împărțit internauții în două tabere: unii l-au susținut, alții au apărat-o pe fosta lui parteneră.

Răspunsuri dure la o întrebare șocantă

Unii comentatori nu s-au sfiit să fie direct critici. „Aș spune că ea e fericită că a scăpat de tine”, a scris o femeie, pe când alta a adăugat: „Acum ai spus totul despre tine, nu e de mirare că ești fostul ei”, potrivit publicației Blic.

O altă persoană a remarcat ironic: „Cea mai mare răzbunare este chiar faptul că ești fostul ei. Ai făcut deja o faptă bună!”.

Mulți utilizatori au încercat să calmeze spiritele, subliniind că răzbunarea nu aduce nimic bun. „Uit-o și lucrează la tine”, a fost unul dintre cele mai populare sfaturi. Alți comentatori au sugerat: „Iertare și iubire necondiționată, bucurie, milă, nu mândrie și ură”, sau „Fii om, doar așa vei fi un adevărat învingător”.

Mesajele de acest tip încercau să devieze discuția de la ură spre reconciliere și auto-dezvoltare.

„Trăiește-ți viața fericit”

Un alt curent de opinii a subliniat importanța de a merge mai departe. „Ar trebui să fii fericit și să nu-i mai acorzi atenție”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Trăiește-ți viața nouă fericit, asta e cea mai bună răzbunare”.

Mai mulți au fost de acord că cea mai bună metodă de răzbunare este să îți continui viața și să găsești fericirea în altă parte.

Postarea a fost tratată și cu ironii și umor

Așa cum era de așteptat, nu au lipsit nici glumele. „Căsătorește-te cu sora ei”, „Cheam-o la o întâlnire”, „Plătește-i o vacanță” sau „Donează-i tot ce ai și mută-te în altă țară” sunt doar câteva dintre comentariile ironice care au apărut în discuție.

Pe de altă parte, au fost și voci care au condamnat ideea de răzbunare. „Acum ești plin de furie, dar peste ceva timp o să râzi de asta”, a spus cineva. Alte persoane au scris: „De ce să te răzbuni? Trăiește-ți viața în ciuda tuturor” sau „Cea mai mare slăbiciune este răzbunarea. Sus capul!”.

În final, discuția s-a transformat într-o dezbatere despre sentimentele nerezolvate.

„Dacă nu ai mai iubi-o, nu ai simți nevoia să te răzbuni”, a concluzionat un utilizator, sugerând că, în spatele dorinței de răzbunare, s-ar putea ascunde încă sentimente pentru fosta soție.