Lacul Constanța, cea mai mare sursă de apă potabilă a Europei, se confruntă cu o secetă alarmantă. La Berlingen, Elveția, nivelul apei a ajuns la cel mai scăzut punct din ultimii 135 de ani, un minim istoric de 394,21 metri, relatează Onet, care citează o analiză Blick.

Lacul Constanța (Bodensee), cel mai mare rezervor de apă potabilă din Europa Centrală, se confruntă cu o scădere fără precedent a nivelului apei.

În zona Untersee, nivelul apei a scăzut la 394,21 metri deasupra nivelului mării, cel mai scăzut din ultimii 135 de ani de măsurători.

Conform localnicilor și experților, situația este descrisă drept „dramatică”. Tim Hänsler, un locuitor din apropierea lacului, a explicat că regiunea se confruntă cu o pierdere de peste 70% din aportul de apă.

„O mare parte din apă se pierde prin scurgeri, evaporare și consum, a declarat el. „Nu se întrevede nicio îmbunătățire, deoarece cantitatea lipsă ar putea fi completată doar de topirea zăpezilor masive, poate abia vara viitoare, dacă va avea loc”.

Nivelul scăzut al apei este cu atât mai alarmant cu cât această situație apare la sfârșitul lunii septembrie, în loc de iarnă, când astfel de fenomene sunt mai frecvente.

În ultimele 30 de zile, în nordul Alpilor a căzut doar 35-50% din cantitatea obișnuită de precipitații pentru această perioadă.

În zilele călduroase de vară, procesul de evaporare a contribuit la scăderea zilnică a nivelului apei cu aproximativ 0,5 centimetri.

Pe malurile lacului, schimbările sunt vizibile. În zona Radolfzell și în comuna Moos, de partea germană a lacului, multe porturi au rămas fără apă. La Steckborn, în cantonul elvețian Turgovia, mirosul de vegetație acvatică expusă și algele sunt pregnante.

„Niciodată nu am văzut așa puțină apă aici”, spune Reinhard Lange, un localnic de 75 de ani din Horn, o localitate situată pe Untersee.

„Nu poți intra în apă fără să-ți murdărești picioarele de noroi”, adaugă Lange.

Problemele nu se limitează doar la impactul asupra locuitorilor. Peștii suferă din cauza combinației dintre nivelul scăzut al apei, temperaturile ridicate și lipsa de oxigen.

Nici turiștii nu sunt scutiți de neplăceri: înainte de a închiria o barcă sau de a practica sporturi nautice, este recomandat să verifice restricțiile impuse în diverse porturi, mai ales că unele dintre ele sunt complet uscate.

Cauzele acestui fenomen includ lipsa zăpezii din Alpi în timpul iernii trecute, precipitațiile insuficiente din ultimele luni și temperaturile ridicate din sezonul cald, care au intensificat evaporarea.

Lacul Constanța este cel mai mare lac al Alpilor, situat pe cursul râului Rin și aflat la granița dintre Germania, Elveția și Austria. Are mal german de 173 de kilometri, ţărm elveţian - de 72 şi austriac, de 28 de kilometri.

Numele său vine din antichitate, de la unul dintre împăraţii romani Constantius, I sau II, care au trăit în anii 300.