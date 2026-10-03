Anca Țurcașiu a transmis un mesaj despre partenerul ei de viață și modul în care i s-a schimbat viața la 54 de ani. Artista a explicat ce înseamnă energia feminină.

Anca Țurcașiu traversează una dintre cele mai frumoase și echilibrate perioade din viața sa. După mariajul de 22 de ani cu medicul Cristian Georgescu încheiat printr-un divorț dureros în 2020, artista și-a găsit, de câțiva ani, fericirea alături de Călin Șerban.

La vârsta de 54 de ani, îndrăgita artistă a împărtășit cu urmăritorii din mediul online aspecte din viața sa. Ea a mărturisit că a învățat să se bucure de atenția, protecția și respectul pe care le primește zi de zi de la bărbatul de lângă ea.

Ce înseamnă energia feminină pentru Anca Țurcașiu

Artista a vorbit despre partenerul său de viață care este atent la toate detaliile, iar ea se simte răsfățată.

„La 54 de ani am început să învăț ce înseamnă «energia feminină». Am început să învăț ce înseamnă să nu mai car bagaje, să aștept să mi se deschidă portiera la mașină, să mă simt protejată și apreciată cu adevărat. Mulțumesc! Cineva acolo sus a avut grijă de mine să pot să trăiesc asta într-o viață de om. Niciodată nu e prea târziu...”, a transmis Anca Țurcașiu.

Ce casă și-a cumpărat artista împreună cu iubitul ei

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au decis să facă o schimbare importantă în viața lor. Cei doi intenționează să se mute din București, iar pentru noul început au cumpărat o casă cu o curte mică, situată în apropierea orașului.

Planul nu este unul apărut peste noapte. Artista a dezvăluit că ideea de a părăsi Capitala exista de ceva vreme, principalul motiv fiind dorința de a scăpa de aglomerație și zgomot. Noua locuință este însă departe de a fi gata. Cei doi au început renovarea și au intrat într-o perioadă cu multe lucrări, după cum a povestit artista.