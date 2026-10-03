Șoferii care tranzitează zona Sibiu trebuie să se pregătească pentru restricții majore de trafic timp de mai bine de două luni. Circulația pe autostrada A1, pe tronsonul cuprins între Sibiu și Boița, va fi complet închisă începând din 5 octombrie și până pe 19 decembrie 2026.

Restricțiile sunt impuse pentru executarea unor lucrări la nodul rutier Boița din cadrul Secțiunii 2 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, iar traficul va fi deviat pe drumurile naționale DN7 și DN1.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR) anunță că restricțiile vor fi impuse între 5 octombrie și 19 decembrie 2026.

Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz încep din 5 octombrie lucrările, pe Secțiunea Boița - Cornetu, la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7. CNAIR explică că acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița. Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil.

„În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier”, potrivit sursei citate.