S-a aflat cu ce se ocupă în America George Restivan, soțul Adrianei Bahmuțeanu. Motivul pentru care e nevoit să stea la distanță de partenera sa

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au împlinit patru ani de relație și un an de la cununia civilă. Cei doi sunt nevoiți să își trăiască povestea de dragoste la distanță, după ce George Restivan a plecat în Statele Unite ale Americii. Recent, soțul jurnalistei a intrat prin videocall la Spynews TV Live și a vorbit despre activitatea sa de peste Ocean.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan împlinesc patru ani de când formează un cuplu. În urmă cu un an, cei doi au făcut și pasul către căsătoria civilă, spunând „DA” în fața ofițerului de la Starea Civilă.

În prezent, relația lor se desfășoară la distanță, deoarece George Restivan se află în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă separarea fizică nu este ușoară, cei doi încearcă să păstreze legătura și să își continue viața de cuplu.

George Restivan locuiește în America

Prezența lui George Restivan în Statele Unite a stârnit de-a lungul timpului curiozitatea celor care urmăresc relația cu Adriana Bahmuțeanu. Soțul jurnalistei a explicat recent cu ce se ocupă peste Ocean.

George Restivan a intrat prin videocall în emisiunea Spynews TV Live, unde a vorbit despre activitatea sa și despre felul în care arată o zi obișnuită pentru el. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii, soțul Adrianei Bahmuțeanu lucrează ca expert guvernamental.

Cu ce se ocupă un expert guvernamental

Un expert guvernamental este un specialist care oferă sprijin instituțiilor statului într-un anumit domeniu de activitate. În funcție de rolul și instituția pentru care lucrează, acesta poate analiza documente și date, poate întocmi rapoarte și poate oferi recomandări pentru proiecte sau politici publice.

Activitatea presupune, în general, folosirea cunoștințelor de specialitate pentru a sprijini procesul de analiză și luarea unor decizii în cadrul instituțiilor.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan își trăiesc relația la distanță

Pentru cuplu, perioada actuală vine cu provocarea distanței dintre România și Statele Unite. George Restivan petrece o mare parte din timp peste Ocean, în timp ce Adriana Bahmuțeanu își continuă activitatea în România.

Cei doi au vorbit de-a lungul timpului despre relația lor și despre momentele importante pe care le-au traversat împreună. Cununia civilă a avut loc în urmă cu un an, după trei ani de relație.