Analizăm limbajul nonverbal al protagoniștilor celor mai virale cinci știri publicate de Libertatea săptămâna aceasta. Alături de Antonio Momoc, profesor de comunicare la Universitatea din București, trainer de vorbire în public, descoperim ce se ascunde în spatele gesturilor personalităților publice.

Al treilea premier desemnat, al doilea respins în Parlament. Nicușor Dan refuză AUR și anticipatele și atacă iar partidele parlamentare. De data asta din Ambasada României din Praga, la o distanță de 1500 de km: „Am trăit astăzi un nou eșec al membrilor Parlamentului”. Un președinte care anunță criza din străinătate, cu ochii în pământ, pare că o comentează resemnat, nu că o rezolvă.

Ce nu s-a vazut la tv la investire? Un senator i-a oferit simbolic lui Siegfried Mureșan o mentă în ghiveci: „Să aveți ce freca la Bruxelles”. Premierul desemnat o miroase, zâmbește, o pune lângă mapă; Un coleg o ascunde sub masă. Prea târziu: Miruță, propus la Apărare, e filmat mirosind menta pe sub bancă. Când viitorul ministru execută gluma adversarului, guvernul propus e picat și ridiculizat.

Întrebat despre investigația Wall Street Journal și despre contractul de gaze americane forțat de ministrul său, Grindeanu nu răspunde. La întrebarea suplimentară refuză categoric, ridică tonul nervos invocând „limita de întrebări”. Procedura devine scut: nu comentezi, închizi microfonul, ești defensiv. În comunicarea politică, cine numără întrebările a renunțat deja la răspunsuri și pierde credibilitatea.

La câteva zile după ce își aranja șosetele lângă Zelenski, președintele Nicușor Dan e filmat pe pistă sărutându-și partenera înainte de zborul peste ocean spre New York. Rucsac în spate, nicio privire spre cameră, cadru intim într-un spațiu oficial. Apoi se delimitează de postarea consilierilor săi de pe contul oficial de TikTok. Nu a dat aprobarea, gestul romantic n-a fost regizat. Un președinte e și el un om care pleacă departe de casă.