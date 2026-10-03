Dosar penal și anchetă internă pe numele unui comisar-șef de la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța, după un accident pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian. Polițistul, în vârstă de 39 de ani, care se afla în timpul liber, a intrat cu mașina într-un scuar metalic, fiind bănuit că s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc la data de 28 septembrie, în jurul orei 4:15. La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră. Șoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și a fost condus la spital pentru prelevarea de probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

„Un bărbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3, în localitatea Valu lui Traian, la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un scuar metalic median. În urma evenimentului au rezultat pagube materiale”, a transmis, sâmbătă, IPJ Constanţa, potrivit News.ro.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului. După producerea accidentului, conducerea IPJ Constanţa a dispus și declanşarea de verificări interne, fiind demarată o cercetare disciplinară.