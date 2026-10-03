Spectacolul a fost la cote maxime, aseară, la Vocea României, unde aproape 3 milioane de telespectatori au dat check-in. Cine sunt concurenții care au reușit să treacă în etapa următoare.

Opt concurenți au reușit aseară să-i convingă pe antrenori și să meargă mai departe într-una dintre echipele de la Vocea României, după ce au urcat pe scenă cu interpretări care au impresionat. „Vocea ta spune o poveste și eu cred în artiștii care au o poveste de spus. Pariez pe tine”, a spus Smiley după una dintre prestații. Seara a fost despre show, perseverență, ambiție și voci care au reușit să transmită unele dintre cele mai puternice emoții.

Câți români s-au uitat la Vocea României pe 2 octombrie 2026

Aseară, aproape 3 milioane de telespectatori au dat check-in la Vocea României, iar emisiunea a înregistrat audiențe record pentru acest sezon, cu 18% mai mult față de media edițiilor anterioare.

PRO TV a fost lider de audiență aseară și în Prime Time, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 6.8 puncte de rating și 24.9% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 6.1 puncte de rating și 22.3% share. Și la nivelul întregii zile, românii au ales să se uite la PRO TV. Postul a fost lider de audiență în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD și a înregistrat 2.9 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 2.3 puncte de rating și 19.7% share.

Cine sunt concurenții care au trecut în etapa următoare

Claudia Bouleanu s-a alăturat echipei Theo și Horia, după ce a întors toate scaunele, în timp ce Maria Jugănaru și Hayley Crosbie au ales să meargă mai departe în competiție alături de Irina. Tot aseară, echipa lui Smiley s-a mărit cu încă trei concurenți: Edward Munteanu, Gabriela Negrilă și Lucas Urdea, care a participat în urmă cu câțiva ani la Vocea Junior Spania. În urma prestațiilor de pe scenă, Nicoleta Plămădeală și Eduard Cotoară, care a declanșat o adevărată luptă între antrenori, au ajuns în echipa lui Tudor.