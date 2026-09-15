Ce este skyr și cum se obține - proprietăți și beneficii pentru sănătate

Skyr este un produs lactat originar din Islanda, unde este consumat de secole și este considerat o parte importantă a bucătăriei tradiționale. Prin gust, aspect și felul în care este mâncat seamănă destul de mult cu iaurtul, mai ales cu iaurtul grecesc. Află mai multe despre ce este skyr și ce beneficii are pentru sănătate.

Ce este skyr

Skyr este un produs lactat fermentat, tradițional din Islanda, cu o textură densă și cremoasă, asemănătoare unui iaurt gras.

Deși a devenit cunoscut în multe țări abia în ultimii ani, nu este deloc un aliment nou. Islandezii îl prepară și îl consumă de secole, iar rețeta sa a fost transmisă din generație în generație.

La prima vedere, skyrul poate fi confundat ușor cu iaurtul grecesc. Este alb, gros, se mănâncă de obicei cu lingura și are un gust proaspăt, ușor acrișor. Cu toate acestea, modul său tradițional de preparare îl apropie și de brânza proaspătă. Din acest motiv, skyr este descris uneori ca iaurt, alteori ca brânză proaspătă fermentată.

Este mai dens decât majoritatea iaurturilor obișnuite și, în variantele cu puține grăsimi, poate părea ușor mai uscat. Sortimentele făcute din lapte integral sau cele în care se adaugă smântână sunt mai moi și mai cremoase. Așadar, textura și gustul pot varia destul de mult de la un produs la altul.

Skyrul simplu poate fi consumat ca atare, dar gustul său neutru îl face ușor de folosit în multe combinații. Poate fi amestecat cu fructe, fulgi de ovăz, nuci sau semințe, dar poate sta și la baza unor sosuri sărate, alături de verdeață, usturoi, castravete ori zeamă de lămâie.

În anumite preparate poate înlocui iaurtul, smântâna sau crema de brânză, mai ales atunci când este nevoie de o consistență densă.

Cum se obține skyrul

În mod tradițional, skyrul se obține din lapte degresat sau lapte integral. Laptele este încălzit, apoi sunt adăugate culturi de bacterii lactice, care pornesc procesul de fermentare.

În unele rețete se folosește și o cantitate mică de cheag, ingredient care ajută laptele să se coaguleze.

După ce produsul capătă consistență, este strecurat pentru a se îndepărta o mare parte din zer, adică lichidul care se separă de partea solidă a laptelui. Tocmai această etapă de strecurare îi dă skyrului consistența caracteristică. Prin eliminarea zerului, produsul rămas devine mai gros și mai concentrat decât un iaurt obișnuit.

Pentru obținerea unei cantități relativ mici de skyr este nevoie, de regulă, de o cantitate de trei-patru ori mai mare de lapte. Rezultatul este un produs lactat dens, fin și sățios, care poate avea o consistență apropiată de cea a unei creme de brânză ușoare, dar păstrează gustul proaspăt al unui iaurt.

Ce diferență este între skyr și iaurtul obișnuit?

Iaurtul clasic păstrează o cantitate mai mare de lichid, în timp ce skyrul este strecurat mai mult. Din acest procedeu rezultă și textura sa fermă și compoziția mai concentrată.

Față de iaurtul grecesc, deosebirile sunt mai subtile, deoarece și acesta este strecurat pentru a deveni mai gros. Skyrul este însă legat de o altă tradiție de preparare, poate folosi culturi bacteriene diferite și, în varianta tradițională, este făcut din lapte degresat, arată site-ul eatingwell.com.

În realitate, diferențele dintre produsele aflate în magazine nu sunt întotdeauna foarte clare. Rețetele comerciale au fost adaptate, iar denumirea ”skyr” poate apărea atât pe produse foarte apropiate de varianta islandeză, cât și pe produse doar inspirate de aceasta. Unele conțin exclusiv lapte și culturi lactice, eventual cheag, în timp ce altele au în compoziție smântână, proteine din lapte, fructe, zahăr, îndulcitori, arome sau chiar agenți de îngroșare.

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Skyr - beneficii și proprietăți

Skyrul este apreciat în primul rând pentru valoarea sa nutritivă. Într-o cantitate relativ mică conține multe proteine și, în funcție de produs, calciu și alte substanțe nutritive provenite din lapte. Cele mai multe beneficii sunt legate de această compoziție. Consumat în cadrul unei alimentații variate, poate fi o alegere hrănitoare și practică, mai ales la micul dejun sau între mese.

Sursă bună de proteine de calitate

Unul dintre principalele avantaje ale skyrului este conținutul ridicat de proteine. Cantitatea diferă în funcție de marcă și de rețetă, dar multe variante oferă aproximativ 9-12 grame de proteine la 100 de grame. Astfel, un borcănel de 150-200 de grame poate aduce în jur de 15-20 de grame de proteine, uneori chiar mai mult.

Proteinele sunt necesare pentru întreținerea și refacerea țesuturilor, pentru păstrarea masei musculare și pentru numeroase procese care au loc permanent în organism. Cele provenite din lapte sunt proteine complete, ceea ce înseamnă că oferă toți aminoacizii esențiali de care corpul are nevoie și pe care nu îi poate produce singur în cantități suficiente.

Din acest motiv, skyrul poate fi o opțiune potrivită pentru persoanele care doresc să își completeze mai ușor aportul de proteine. Poate fi util după o activitate fizică, ca parte a unei mese sau ca gustare.

Aportul suficient de proteine este important și odată cu înaintarea în vârstă, când masa musculară se poate pierde mai ușor. În acest context, skyrul poate fi una dintre sursele de proteine incluse în meniu, alături de pește, ouă, carne, leguminoase, brânzeturi sau alte produse lactate.

În plus, Skyr este, în mod tradițional, un produs foarte slab în grăsimi, având de obicei între 0,2% și 0,5% grăsime, în varianta simplă (naturală). Skyr cu arome sau fructe poate avea un conținut mai ridicat de grăsimi, în jur de 2-4% grăsime, în funcție de rețetă și adosul de lapte integral sau smântână. În ceea ce priveşte caloriile, valoarea acestora este cuprinsă între 50 şi 70 kcal.

Menține senzația de sațietate

Alimentele bogate în proteine tind să ofere o senzație de sațietate mai bună decât gustările alcătuite în principal din zahăr sau făină rafinată. Datorită consistenței dense și a cantității de proteine, o porție de skyr poate ajuta la menținerea senzației de plin pentru mai mult timp.

Pentru o gustare mai echilibrată, poate fi combinat cu fructe, fulgi de ovăz, nuci sau semințe. Skyrul oferă proteine, fructele și ovăzul completează masa cu fibre și carbohidrați, iar nucile ori semințele adaugă grăsimi sănătoase și contribuie, la rândul lor, la sațietate.

Acest efect poate fi de folos persoanelor care încearcă să își organizeze mai bine mesele sau să reducă gustările foarte dulci dintre ele, arată healthline.com.

Menținerea sănătății oaselor

Fiind un produs lactat, skyrul poate furniza calciu și fosfor, două minerale importante pentru structura oaselor și a dinților. Calciul participă și la funcționarea normală a mușchilor și a sistemului nervos, în timp ce fosforul are mai multe roluri în producerea energiei și în formarea țesuturilor.

Proteinele au, la rândul lor, un rol în menținerea oaselor și a masei musculare care le susține. Din acest motiv, combinația dintre proteine și minerale face ca skyrul să poată contribui la o alimentație favorabilă sănătății osoase.

Alți nutrienți din lapte

În funcție de modul în care este preparat, skyrul poate conține vitamina B12 și vitamina B2, cunoscută și ca riboflavină, precum și cantități variabile de iod, potasiu și alte minerale.

Vitamina B12 contribuie la formarea normală a globulelor roșii și la funcționarea sistemului nervos. Riboflavina participă la procesele prin care organismul folosește energia din alimente.

Poate fi mai ușor de tolerat decât laptele

În timpul fermentării, bacteriile lactice folosesc o parte din lactoza prezentă în lapte. În plus, prin îndepărtarea zerului se poate elimina și o parte din aceasta. Din acest motiv, anumite persoane cu intoleranță ușoară la lactoză pot tolera skyrul mai bine decât laptele.

Totuși, skyrul obișnuit conține în continuare lactoză, iar cantitatea diferă în funcție de produs. Unele persoane îl pot consuma fără probleme, în timp ce altele pot avea balonare, crampe, gaze sau alte manifestări digestive. Pentru cei care nu tolerează lactoza există și variante special produse și etichetate ca fiind fără lactoză.

Efect probiotic

Skyrul este obținut prin fermentare, proces în care sunt folosite bacterii lactice. Unele produse sunt însă tratate termic după fermentare, caz în care bacteriile nu mai rămân active.

O alternativă practică la gustările dulci

Skyrul simplu are, de regulă, puțin zahăr în comparație cu numeroase deserturi lactate, budinci sau iaurturi aromate. Zahărul care apare în mod natural pe etichetă provine în principal din lactoza laptelui și nu înseamnă neapărat că produsul a fost îndulcit.

Ales în varianta simplă și combinat cu fructe, skyrul poate înlocui o gustare cu mult zahăr adăugat. În schimb, sortimentele cu fructe, vanilie, biscuiți sau alte arome pot conține cantități considerabile de zahăr, astfel încât avantajul nu mai este același.

Cum poate fi consumat

Gustul său relativ neutru permite atât combinații dulci, cât și sărate. Poate fi servit cu fructe și cereale, inclus în smoothie-uri sau amestecat cu verdeață, usturoi și condimente pentru obținerea unui sos. Această versatilitate poate face mai ușoară includerea unui aliment bogat în proteine într-un meniu obișnuit.

cu fructe, ovăz, nuci sau semințe;

într-un smoothie, pentru o consistență mai densă;

în sosuri pentru salate;

lângă legume coapte ori cartofi;

în locul smântânii, în anumite preparate;

amestecat cu usturoi, verdeață, lămâie și condimente;

în clătite, aluaturi sau deserturi;

ca gustare după efort, împreună cu o sursă de carbohidrați.

Dacă este încălzit puternic, culturile vii pot fi distruse, însă proteinele și mineralele sunt în continuare disponibile. În preparatele fierbinți, variantele foarte slabe se pot separa mai ușor, așa că este mai bine ca skyrul să fie adăugat spre final și încălzit treptat.