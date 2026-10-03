O femeie în vârstă de 59 de ani este suspectată că a transportat cadavrul unui român de 64 de ani pe o distanță de peste 100 de kilometri înainte să-l abandoneze într-o parcare din apropierea lacului Sylvenstein, în Germania. Poliția continuă ancheta și colaborează cu autoritățile din România pentru a stabili circumstanțele exacte ale cazului, relatează TZ.de.

Cadavrul românului, găsit în apropierea unui drum național

Totul a început în noaptea de 23 august, când cadavrul unui bărbat a fost găsit pe B307, în apropierea lacului de acumulare Sylvenstein din Lenggries, o comună aflată în districtul Bad Tölz-Wolfratshausen, landul Bavaria, Germania.

Ulterior, polițiștii au stabilit că victima era un cetățean român în vârstă de 64 de ani.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul lucra la o firmă din districtul Ebersberg și, cel mai probabil, a murit acolo dintr-o cauză medicală, fără să existe indicii privind o moarte violentă.

Întrebarea la care anchetatorii încearcă cum să răspundă este de ce cadavrul a fost transportat mai bine de 100 de kilometri și abandonat într-o parcare de la Sylvenstein.

O femeie l-ar fi abandonat într-o parcare

La câteva zile după descoperirea cadavrului, poliția a ajuns la o femeie de 59 de ani din districtul Miesbach. Femeia ar fi fost persoana care îl angajase pe bărbatul decedat. Anchetatorii suspectează că tot ea ar fi transportat cadavrul în noaptea respectivă până în apropierea lacului de acumulare Sylvenstein, unde l-ar fi abandonat.

În acest caz este luată în calcul, printre altele, suspiciunea de neacordare de ajutor.

Un punct important al anchetei îl reprezintă stabilirea cu exactitate a momentului și a circumstanțelor morții, precum și a motivului pentru care cadavrul a fost transportat până la locul în care a fost găsit. Poliția a precizat că investigația urmărește să stabilească „momentul exact al decesului și circumstanțele morții, precum și motivul pentru transportarea cadavrului la locul unde a fost găsit”.

Ancheta continuă și implică autoritățile române

Investigația nu a fost încă finalizată, a confirmat Stefan Sonntag, purtătorul de cuvânt al Poliției din Oberbayern-Süd, pentru publicația germană.