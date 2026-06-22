Biroul de presă al Executivului a anunțat că Guvernul se reuneşte, luni seară, într-o şedinţă extraordinară. Vor fi discutate anumite proiecte care se referă la PNRR.

De asemenea, de la ora 21.30, se desfășoară procedurile de învestire a unui nou Guvern. Audierile miniștrilor au loc în intervalul orar 12:00 și 21:00, urmând ca apoi să înceapă votul în plenul Parlamentului pentru învestirea Guvernului Veștea.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat luni, 22 iunie, negocieri directe cu liderul AUR, George Simion.

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a scris Veștea pe Facebook.



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