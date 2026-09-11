Dan Negru a reacționat după publicarea rezultatelor testelor PISA și a criticat etichetele puse elevilor români în urma performanțelor obținute. Realizatorul TV susține că rezultatele reflectă și problemele sistemului de educație și le transmite elevilor să nu se lase descurajați de reacțiile adulților.

Dan Negru: „Și eu am picat testul PISA!” Rezultatele obținute de elevii români la testele PISA au generat numeroase reacții, iar Dan Negru a ales să intervină în discuție. Realizatorul TV a criticat modul în care unii adulți interpretează rezultatele și ajung să îi eticheteze pe copii.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Dan Negru a povestit că și el a avut, în trecut, tendința de a pune dificultățile de înțelegere exclusiv pe seama sa.

„Și eu am picat testul PISA! Până pe la 30 de ani credeam că, atunci când mi se explica ceva și nu pricepeam, problema eram eu. Eu eram prostul. Nu eram!”

Realizatorul TV a explicat că, odată cu trecerea timpului, a ajuns la concluzia că felul în care este transmisă o informație poate conta la fel de mult ca modul în care aceasta este receptată.

„Astăzi, când nu înțeleg ceva, știu că poate fi de vină și cel care explică. Văd zilele astea o adevărată campanie de umilire a copiilor: că sunt proști și analfabeți pentru că au picat niște teste internaționale”, a adăugat realizatorul TV.

Mesajul lui Dan Negru pentru elevi

Dan Negru le-a transmis elevilor să nu se lase descurajați de criticile venite din partea adulților. Acesta consideră că rezultatele unui test internațional nu sunt suficiente pentru a defini capacitatea unui copil.

„Puștilor de azi le dau curaj. 90% dintre adulții care vă critică ar cădea testele PISA. M-am uitat și eu peste ele. Și eu sunt analfabet funcțional după nota pe care am luat-o... Nu voi ați picat testul, ci sistemul de învățământ. Problema nu e la generația voastră, e la sistemul care v-a pregătit”, afirmă Dan Negru.

Prin mesajul său, realizatorul TV pune accent pe responsabilitatea sistemului educațional și nu consideră că rezultatele elevilor ar trebui transformate într-o etichetă pusă unei întregi generații.

„Am fost învățați să fim papagali”

Dan Negru susține că problemele nu sunt exclusiv ale generației actuale. În opinia sa, și elevii din generațiile anterioare au trecut printr-un sistem care a pus accent pe memorarea informațiilor.

„Și generația mea, și a voastră am fost învățate să fim papagali. Să reproducem. Să memorăm ca să luăm un examen. PISA testează altceva: capacitatea de a înțelege, de a gândi logic și de a aplica ceea ce știi în situații concrete”, spune Dan Negru.

Realizatorul TV consideră că tocmai aceste abilități reprezintă una dintre problemele sistemului românesc de educație.

„Școala românească nu ne învață asta! Câți profesori l-ar trece? Dar câți dintre miniștrii Educației? Praf e educația, nu generația! Ne-au strâmbat gândirea ca pe turnul din Pisa”, a mai spus Dan Negru.

Dan Negru dă exemple din generații diferite

În același mesaj, realizatorul TV a făcut referire la mai multe persoane cunoscute și la experiența lor în sistemul educațional românesc.

„Killa Fonic, Holograf, Dan Negru, Selly-oameni din generații și lumi diferite-au crescut în același sistem de învățământ. Un sistem care te-a învățat mai degrabă să ții minte decât să gândești”, a mai transmis acesta.

România, sub media OCDE la toate domeniile evaluate

Datele PISA 2025 arată că România s-a situat sub media OCDE la toate domeniile evaluate. Elevii români au obținut, în medie, 425 de puncte la Științe, 419 puncte la Matematică, 413 puncte la Lectură și 442 de puncte la Rezolvarea computațională a problemelor.

Rezultatele la Științe și Matematică au rămas relativ stabile față de ediția precedentă. În schimb, la Lectură s-a înregistrat o scădere de 16 puncte.

Datele arată și diferențe importante între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, decalajul ajungând la aproape 100 de puncte.

Mai puțin de jumătate dintre elevi ating nivelul minim la Matematică

Potrivit rezultatelor PISA, 48% dintre elevii români ating cel puțin nivelul 2 de competență la Matematică, în timp ce proporția este de 52% la Lectură și 54% la Științe.

Prin comparație, mediile OCDE sunt de 65% la Matematică, 69% la Lectură și 74% la Științe.

Și la nivelurile superioare de performanță există diferențe. Doar 2% dintre elevii români ating nivelul 5 sau 6 la Științe, 4% la Matematică și 1% la Lectură, față de mediile OCDE de 7%, 8% și, respectiv, 6%.