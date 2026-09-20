România, victorie spectaculoasă cu Ucraina la Campionatul European de volei. Tricolorii s-au calificat în sferturile de finală

Naționala României de volei masculin, antrenată de Sergiu Stancu, a reușit o performanță remarcabilă, calificându-se pentru a doua oară consecutiv în sferturile de finală ale Campionatului European. Duminică, 20 septembrie 2026, tricolorii au învins categoric Ucraina, echipa clasată pe locul 10 mondial, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-21, 30-28), într-un meci disputat la Arena 8888 din Sofia, Bulgaria, relatează Gazeta Sporturilor.

O evoluție de excepție

Românii au arătat o maturitate tactică și o determinare exemplară împotriva unei echipe ucrainene considerate favorite pe hârtie. Elevii lui Sergiu Stancu s-au remarcat printr-un joc bine organizat și o defensivă solidă, reușind să facă față presiunii în momentele cheie ale meciului. „Am arătat că putem lupta de la egal la egal cu cele mai bune echipe din lume. Este un moment de mândrie pentru toată echipa”, a declarat antrenorul Sergiu Stancu la finalul partidei.

România, fără emoții în primele două seturi

Primul set a fost un adevărat spectacol, România impunându-se cu 25-22, grație unei prestații remarcabile a lui Alexandru Rață, liderul echipei în atac. În setul al doilea, tricolorii au continuat să domine jocul, încheind cu un scor de 25-21, grație unor servicii precise și unui joc tactic bine pus la punct.

Setul trei, însă, a fost cel mai tensionat. După ce România a început în forță, Ucraina a revenit și chiar a preluat conducerea. Totuși, tricolorii au gestionat cu calm momentele dificile și au apelat la soluții tactice eficiente, jucând mai mult pe zona centrală prin Bela Bartha și Ștefan Lupu. Finalul a fost electrizant, cu România având patru mingi de meci și Ucraina două mingi de set. În cele din urmă, echipa noastră a închis partida cu 30-28, repetând performanța din meciul cu Franța, unde au demonstrat o rezistență similară.

Rață și Chițigoi, oamenii decisivi pentru România

Alexandru Rață a fost din nou principalul marcator al echipei cu 16 puncte, urmat de Daniel Chițigoi, care a adus 11 puncte importante. De partea cealaltă, Oleh Plotnytskyi a înscris 15 puncte pentru Ucraina, iar Dmytro Yanchuk a contribuit cu 10 puncte. „Am luptat pentru fiecare punct, iar asta a făcut diferența. Este o victorie incredibilă pentru noi toți”, a spus Rață după meci, citat de Gazeta Sporturilor.

Sferturile se joacă la Sofia

România își va afla următorul adversar în sferturile de finală în această seară, când Franța va întâlni Portugalia într-un duel programat să înceapă la ora 19.00. Partida din sferturile de finală va avea loc la Sofia, în perioada 22-23 septembrie, iar tricolorii speră să continue parcursul spectaculos și să ajungă în semifinale, programate să se desfășoare la Milano în 25-26 septembrie.

Trei victorii în faza grupelor

România a impresionat încă din faza grupelor, unde a reușit trei victorii importante, învingând Elveția, Turcia și Franța, și cedând doar în fața Letoniei și Germaniei. Meciul cu Franța, câștigat dramatic cu 3-2, a arătat deja capacitatea echipei de a învinge adversari mai bine cotați.